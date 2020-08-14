Руководителем А-Клуба в Новосибирске назначена Наталья Дудинова

Наталья Дудинова назначена новым руководителем А-Клуба в Новосибирске. Перед ней поставлены следующие задачи: поддержание высокого уровня сервиса, создание индивидуального подхода к решению финансовых задач клиентов и внедрение инновационных подходов в решении ежедневных задач крупных клиентов, сообщила пресс-служба банка.

— Опыт работы с клиентами сегмента среднего бизнеса позволит Наталье сделать доступным обслуживание в А-Клубе для большего круга клиентов и даст доступ к решению широкого спектра финансовых задач, — уточняется в сообщении.

На новой должности Наталья Дудинова сменила Ольгу Кемпель, которая руководила А-Клубом Новосибирска на протяжении 12 лет. Ольга перешла на позицию дивизионального руководителя в центральный офис Альфа-Банка, где также будет курировать работу новосибирского А-Клуба. Для А-Клуба важно обеспечивать продвижение лучших сотрудников, сохраняя преемственность.

Ранее Наталья Дудинова на протяжении пяти лет была руководителем управления продаж среднего бизнеса Альфа-Банка в Новосибирске. В прошлом году кредитный портфель управления, которым руководила Наталья, был увеличен в два раза, выросла клиентская база сегмента. В сегменте обслуживания компаний среднего бизнеса Альфа-Банк занимает более 30% рынка Новосибирска.

— Мы уделяем большое внимание развитию и совершенствованию работы с клиентами. Для нас важно, чтобы наши клиенты получали лучше продуктовое предложение и высокий уровень сервиса. Я уверен, что успешный опыт и экспертиза Натальи расширят горизонт возможностей для клиентов и помогут сделать А-Клуб еще более полезным для состоятельных клиентов Новосибирска, — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер.

Фото предоставлено пресс-службой банка