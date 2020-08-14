Новое Левобережье: почему эта часть города становится точкой притяжения новосибирцев?

Каждый год в этой части мегаполиса появляются современные, качественные жилые комплексы. Среди знаковых проектов – ЖК «Расцветай на Маркса» класса «комфорт+».

В 25-этажном доме №1 ЖК «Расцветай на Маркса» все квартиры уже проданы, что говорит о востребованности жилья от известного новосибирского застройщика. Квартиры можно приобрести в домах №2 и №3, строящихся при участии ПАО Сбербанк по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Срок сдачи новостроек №2, №3 ЖК «Расцветай на Маркса» — 4 квартал 2022 года.

Среди новостроек левого берега локацию ЖК «Расцветай на Маркса» характеризует отличная транспортная развязка. Жить здесь – значит, каждый день быть в ритме большого города. Это единственный комплекс «комфорт+» в 5 минутах от станции метро «Студенческая», дойти до которой можно не переходя дорогу. В радиусе 350 метров больше нет такого гармоничного сочетания уединенной внутриквартальной атмосферы с развитой транспортной инфраструктурой левобережья. Рядом с домом — два вуза: НГТУ и СибУПК. В пределах квартала — супермаркеты, аптеки, банки, детские сады, школы, гимназии, поликлиники, спортивные центры, кинотеатр и областная больница. 10 минут на транспорте до ТРЦ «Мега» с гипермаркетом «АШАН» и «ИКЕА».

К 2023 году облик левобережья значительно преобразится. В преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею в шаговой доступности от ЖК «Расцветай на Маркса» появится масштабная Ледовая арена на 10 тысяч зрителей, будет открыта новая станция метро – «Спортивная». Такие знаковые для Новосибирска события только поспособствуют повышению ценности и инвестиционной привлекательности жилья в этой локации.

На верхних этажах домов №2 и №3 ЖК «Расцветай на Маркса» расположены видовые квартиры. Это преимущество жилого комплекса: он построен так, что каждый сможет наслаждаться той панорамой, которая ему по душе. В квартирах, выходящих окнами на восток, открывается вид на Обь, Бугринский мост, Михайловскую набережную и стильную архитектуру правого берега. Новоселы, которые приобрели жилье на западной стороне, увидят урбанистический пейзаж и динамичную жизнь Левобережья.

Сейчас много благоприятных условий, чтобы продвинуться по квартирной карьере или решить жилищный вопрос. Одно из которых — льготная ипотека «Господдержка 2020» со ставкой от 5,85%, а также снижение до 15% первоначального взноса в рамках этой же программы. Теперь на языке цифр: 1 млн 20 тысяч — первоначальный взнос при покупке видовой трехкомнатной квартиры 77 кв.м в доме №3 ЖК «Расцветай на Маркса» по программе ипотека «Господдержка 2020», а ежемесячный платеж – 41 тысяча*.

ГК «Расцветай» дорожит репутацией и при строительстве домов руководствуется принципом «высокие темпы строительства без потери качества». Облицовка ЖК «Расцветай на Маркса» – качественный морозоустойчивый кирпич, используемый в Новосибирске при возведении домов бизнес-класса. Безупречно ровная поверхность монолитного железобетона, которая сэкономит деньги новоселов на ремонте квартиры, возможна благодаря применяемой опалубке PERI. Тепло зимой и прохладу летом сохраняют кашированные окна со стеклопакетом Lifeglass. А современные индивидуальные тепловые пункты создадут комфортный микроклимат в вашем жилье в любое время года.

ГК «Расцветай» приглашает всех желающих на экскурсии по жилому комплексу. Предварительная запись по телефону: +7 (383) 255-88-22.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, офис № 1

ОФИС ПРОДАЖ НА ОБЪЕКТЕ

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 28, к.1, Телефон: 255-88-22

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*Программа «Господдержка 2020». Стоимость квартиры — 6,80 млн. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 15%.

Банки-партнеры: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО)

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф.