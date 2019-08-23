Онкологические заболевания – бич нашего времени. И не только потому, что процент больных увеличивается год от года, но и потому, что рак на последних стадиях крайне сложно победить. Неудивительно, что ученые всего мира активно изучают все возможные факторы, влияющие на развитие онкологии. В настоящее время имеются бесспорные подтверждения тому, что избыточный жир способствуют заболеваемости некоторыми видами рака.

Что такое ожирение?

Для определения избыточного веса применяется шкала ИМТ (индекс массы тела). Чтобы вычислить свой ИМТ, нужно поделить вес (в кг) на квадрат роста (в метрах). В Интернете существуют удобные онлайн-калькуляторы для определения ИМТ, которыми вы можете воспользоваться.

Шкала ИМТ для взрослых старше 21 года выглядит так:

Если значение ИМТ меньше 18,5 кг/м2, то вес недостаточный;

От 18,5 до 24,9 – нормальная масса тела;

От 25 до 29 – имеются лишние килограммы;

От 30 до 39 – ожирение;

От 40 и более – тяжелая степень ожирения.

Если вы посчитали свой ИМТ, и он у вас близок к 30-ти или выше, эта статья для вас.

Виды рака, на которые влияет избыточный вес

Согласно результатам исследований излишний жир повышает риск появления таких типов рака, как:

Аденокарцинома пищевода . Вероятность этого заболевания у людей с избыточной массой тела вдвое, а у страдающих ожирением – вчетверо! – выше, чем у людей с нормальным весом;

. Вероятность этого заболевания у людей с избыточной массой тела вдвое, а у страдающих ожирением – вчетверо! – выше, чем у людей с нормальным весом; Рак эндометрия у дам с лишним весом встречается в 2-4 раза чаще, чем у женщин с нормальной массой тела. Если же ИМТ превышает 39 баллов, то риск заболеть раком этого типа становится выше в 7 раз;

у дам с лишним весом встречается в 2-4 раза чаще, чем у женщин с нормальной массой тела. Если же ИМТ превышает 39 баллов, то риск заболеть раком этого типа становится выше в 7 раз; Раком желудка люди с ожирением страдают вдвое чаще;

люди с ожирением страдают вдвое чаще; Рак печени также в 2 раза более вероятен у людей с лишними жировыми отложениями. Причем большинство из группы риска в этом случае составляют представители мужского пола;

также в 2 раза более вероятен у людей с лишними жировыми отложениями. Причем большинство из группы риска в этом случае составляют представители мужского пола; Развитие рака толстой кишки у людей с ожирением наблюдается на треть чаще;

у людей с ожирением наблюдается на треть чаще; Что же касается рака мозга , то она развивается на 50% чаще у пациентов с ИМТ выше 30;

, то она развивается на 50% чаще у пациентов с ИМТ выше 30; Вдвое чаще люди с лишним весом заболевают раком почки ;

; На 60% чаще диагностируется у пациентов с ожирением рак желчного пузыря ;

; Вероятность рака груди или рака яичников у женщин в период менопаузы возрастает на 10% с каждыми лишними пятью баллами ИМТ;

или у женщин в период менопаузы возрастает на 10% с каждыми лишними пятью баллами ИМТ; Аналогично влияет повышение ИМТ сверх нормальных значений и на риск развития рака щитовидной железы.

Почему ожирение увеличивает вероятность онкологических заболеваний?

В настоящее время ученые рассматривают несколько механизмов этого явления:

Тучные люди чаще страдают хроническими болезнями, вызывающими повреждение ДНК и развитие рака;

У мужчин и женщин с лишним весом часто наблюдаются высокие значения инсулина крови, что способствует появлению рака почек, эндометрия, толстой кишки или простаты;

Жировые клетки вырабатывают гормон лептин, который способен стимулировать пролиферацию клеток.

Существуют и другие механизмы, при которых избыточный вес может способствовать развитию онкологии.

Как защитить себя от рака, связанного с ожирением?

Исследования подтверждают, что нормальный вес у взрослых снижает вероятность развития онкологических заболеваний. Во всяком случае, тех видов рака, о которых сказано выше.

При этом отмечено, что потеря веса уменьшает риск возникновения рака эндометрия, простаты, груди и толстого кишечника.

Таким образом, очень важно поддерживать нормальный вес. Если же вы уже набрали лишние килограммы, начинайте от них избавляться прямо сейчас. Правильное сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и отсутствие стрессов – первый шаг на пути к здоровью!