Онкологические заболевания – бич нашего времени. И не только потому, что процент больных увеличивается год от года, но и потому, что рак на последних стадиях крайне сложно победить. Неудивительно, что ученые всего мира активно изучают все возможные факторы, влияющие на развитие онкологии. В настоящее время имеются бесспорные подтверждения тому, что избыточный жир способствуют заболеваемости некоторыми видами рака.
Что такое ожирение?
Для определения избыточного веса применяется шкала ИМТ (индекс массы тела). Чтобы вычислить свой ИМТ, нужно поделить вес (в кг) на квадрат роста (в метрах). В Интернете существуют удобные онлайн-калькуляторы для определения ИМТ, которыми вы можете воспользоваться.
Шкала ИМТ для взрослых старше 21 года выглядит так:
Если вы посчитали свой ИМТ, и он у вас близок к 30-ти или выше, эта статья для вас.
Виды рака, на которые влияет избыточный вес
Согласно результатам исследований излишний жир повышает риск появления таких типов рака, как:
Почему ожирение увеличивает вероятность онкологических заболеваний?
В настоящее время ученые рассматривают несколько механизмов этого явления:
Существуют и другие механизмы, при которых избыточный вес может способствовать развитию онкологии.
Как защитить себя от рака, связанного с ожирением?
Исследования подтверждают, что нормальный вес у взрослых снижает вероятность развития онкологических заболеваний. Во всяком случае, тех видов рака, о которых сказано выше.
При этом отмечено, что потеря веса уменьшает риск возникновения рака эндометрия, простаты, груди и толстого кишечника.
Таким образом, очень важно поддерживать нормальный вес. Если же вы уже набрали лишние килограммы, начинайте от них избавляться прямо сейчас. Правильное сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и отсутствие стрессов – первый шаг на пути к здоровью!
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