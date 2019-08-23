Новосибирский аффинажный завод в разы увеличил выручку и скорректировал планы

— Заниматься только аффинажем для большинства предприятий нашей отрасли сегодня невыгодно. Это низкомаржинальный вид деятельности. Кроме того, многие заводы недогружены, загрузка носит сезонный характер, так как добыча драгоценных металлов на месторождениях РФ осуществляется в основном с июня по октябрь, — говорит исполнительный директор АО «НАЗ» Дмитрий Рахлев.

Ситуация на рынке и ужесточение конкуренции также стимулируют игроков диверсифицировать свою деятельность, в том числе заниматься куплей/продажей драгметаллов.

Еще одна проблема — снижение качества минерального сырья из-за выработки существующих месторождений.

— Например, швейцарская компания Valcambi работает с высокосодержащим сырьем, из которого производит свою продукцию (до 1200 тонн в год). У нас сырье с самыми различными примесями, различного содержания драгоценных металлов. Мы работаем с поставщиками, в основном от 50 кг до 1 тонны, — рассказывает собеседник InfoPro54.

— По итогам 2019 года мы рассчитываем произвести не менее 17 тонн золота и 20 тонн серебра, — рассказывает о планах предприятия Дмитрий Рахлев.

Для обеспечения круглогодичной загрузки предприятие продолжает работу по выходу на зарубежные рынки сырья. Сейчас идет формирование необходимых компетенций, так как работа за рубежом требует больших финансовых вливаний, а рынок отличается жесткой конкуренцией и высокими рисками. Проект по платине и палладию сейчас находится в стадии расконсервации.

В мае в АО «Новосибирский аффинажный завод» сменился гендиректор. На эту должность был назначен Дмитрий Латыпов. Ранее этот пост занимал Андрей Ергин. Он проработал на посту руководителя завода 5 месяцев. Причины изменений в компании не комментируют.

В 2018 году общий объем извлеченного «Новосибирским аффинажным заводом» золота составил 14 тонн, серебра — 12 тонн. В 2019 году предприятие рассчитывало получить выручку 5 млрд рублей, произвести более 25 тонн золота, более 20 тонн серебра. Акционеры «Новосибирского аффинажного завода» также планировали провести модернизацию новосибирского актива. Оценочный объем инвестиций в новое оборудование предполагался в размере 150 млн рублей.