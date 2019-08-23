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Новосибирский аффинажный завод в разы увеличил выручку и скорректировал планы

Ситуация на рынке и ужесточение конкуренции стимулируют игроков отрасли диверсифицировать свою деятельность.
  • 23/08/2019, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский аффинажный завод в разы увеличил выручку и скорректировал планы
Динамика обеспечена ростом объема денежных средств, полученных заводом как от аффинажных услуг, так и от купли/продажи драгметаллов.

По итогам полугодия 2019 года выручка АО «Новосибирский аффинажный завод» выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров. В ответ на запрос редакции на предприятии пояснили, что эта динамика обеспечена ростом объема денежных средств, полученных заводом как от аффинажных услуг, так и от купли/продажи драгметаллов — металлотрейдинга. В январе на пресс-конференции в ТАСС экс-гендиректор завода Андрей Ергин говорил о планах предприятия заняться металлотрейдингом: самостоятельно покупать сырье, содержащее драгметаллы, изготавливать продукцию производственно-технического назначения, а также заниматься ее реализацией.

— Заниматься только аффинажем для большинства предприятий нашей отрасли сегодня невыгодно. Это низкомаржинальный вид деятельности. Кроме того, многие заводы недогружены, загрузка носит сезонный характер, так как добыча драгоценных металлов на месторождениях РФ осуществляется в основном с июня по октябрь, — говорит исполнительный директор АО «НАЗ» Дмитрий Рахлев.

Ситуация на рынке и ужесточение конкуренции также стимулируют игроков диверсифицировать свою деятельность, в том числе заниматься куплей/продажей драгметаллов.

Новосибирский аффинажный завод займется металлотрейдингом и выйдет на зарубежные рынки

«Новосибирский аффинажный завод» займется металлотрейдингом

— Золото растет в цене, и для поставщиков важно максимально быстро отгрузить драгметаллы в банки, чтобы получить за них деньги, уменьшить свои риски и зафиксировать прибыль, —  отмечает Рахлев. —  Кроме того, 10 из 11 аффинажных предприятий РФ, в том числе новосибирский завод, по-прежнему не входят в число участников РИП (РИП — региональный  инвестиционный проект), что создает неравные условия для конкуренции. Чтобы получать федеральные налоговые льготы, добывающие компании предпочитают работать по льготным условиям РИПа.

Еще одна проблема — снижение качества минерального сырья из-за выработки существующих месторождений.

— Например, швейцарская компания Valcambi работает с высокосодержащим сырьем, из которого производит свою продукцию (до 1200 тонн в год). У нас сырье с самыми различными примесями, различного содержания драгоценных металлов. Мы работаем с поставщиками, в основном от 50 кг до 1 тонны, —  рассказывает собеседник InfoPro54.

В Новосибирске будут производить платину и палладий

В Новосибирске снова будут производить платину и палладий

Для обеспечения круглогодичной загрузки предприятие продолжает работу по выходу на зарубежные рынки сырья. Сейчас идет формирование необходимых компетенций, так как работа за рубежом требует больших финансовых вливаний, а рынок отличается жесткой конкуренцией и высокими рисками. Проект по платине и палладию сейчас находится в стадии расконсервации.

— По итогам 2019 года мы рассчитываем произвести не менее 17 тонн золота и 20 тонн серебра, — рассказывает о планах предприятия Дмитрий Рахлев.

В мае в АО «Новосибирский аффинажный завод» сменился гендиректор. На эту должность был назначен Дмитрий Латыпов. Ранее этот пост занимал Андрей Ергин. Он проработал на посту руководителя завода 5 месяцев. Причины изменений в компании не комментируют.

В 2018 году общий объем извлеченного «Новосибирским аффинажным заводом» золота составил 14 тонн, серебра — 12 тонн. В 2019 году предприятие рассчитывало получить выручку 5 млрд рублей, произвести более 25 тонн золота, более 20 тонн серебра. Акционеры «Новосибирского аффинажного завода» также планировали провести модернизацию новосибирского актива. Оценочный объем инвестиций в новое оборудование предполагался в размере 150 млн рублей.

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