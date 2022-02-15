VIII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Новосибирск» пройдет в «Победе»

Программа этого года предлагает десять итальянских хитов 78 Венецианского международного кинофестиваля, представленных осенью прошлого года. Биографии, драмы, комедии и документальные истории — в течение недели новосибирские зрители увидят картины на языке оригинала с русскими субтитрами.

Пожалуй, самый долгожданный фильм фестиваля «Эннио. Маэстро» будет показан в день закрытия, 27 февраля.

Еще один документальный фильм — «Джанго и Джанго», весёлое и познавательное киноэссе о культовом режиссёре спагетти-вестернов Серджо Корбуччи, где рассказчиком выступает Квентин Тарантино. Документальная часть фестиваля продолжится лентой-воспоминанием о композиторе Эцио Боссо, снятой мастером музыкальной документалистики Джорджо Верделли. После сеанса состоится онлайн-обсуждение с режиссером Джорджо Верделли.

Другой жанр, широко представленный на фестивале, — психологические драмы, погружающие зрителя в сложный мир человеческих отношений. Гуманистическая драма «Спрятанный мальчик» о спасительной дружбе взрослого и ребёнка с Сильвио Орландо в главной роли поднимает серьезную тему вовлечения детей в преступный мир.

Фильм «Ариаферма» о противостоянии охранников и заключенных, запертых наедине друг с другом в незащищенном замкнутом пространстве, до последнего держит зрителя в напряжении. После сеанса – онлайн-разговор с режиссером Леонардо ди Костанцо.

«Латинская Америка» молодых режиссеров Дамиано и Фабио Д’Инноченцо — портрет человека, который теряет грань между реальностью и фантазией, что приводит его к прогрессирующей паранойе и нервному срыву. Лаура Биспури в своем фильме «Павлиний рай» под новым углом раскрывает тему сложных семейных отношений, делая упор на оптику женских персонажей во главе с героиней Альбы Рорвахер. Приключенческий фильм «Отчаянные фрики» знакомит зрителя с необычным для итальянского кинематографа жанром фэнтэзи, где прототипы «фантастической четвёрки» проживают свои приключения на фоне Второй Мировой войны.

Из секции классического кино Венецианского фестиваля будет показана воздушную трагикомедию Нино Манфреди «За полученную милость» 1971 года.

Возраст:18+

Материал и фото предоставлены Центром культуры и отдыха «Победа»