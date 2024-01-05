Минтранс по просьбе губернатора поможет Новосибирску избавиться от снега

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор региона поручил Минтрансу помочь мэрии с уборкой улиц. После обильных снегопадов городское хозяйство утопает в заявках на уборку дорог и межквартальных проездов.

Подобный опыт совместной работы города и области уже показал свою результативность в прошлом году.

― По поручению губернатора городу будет выделена дополнительная снегоуборочная техника, ― резюмировали на совещании.

В пресс-центре мэрии сообщили, что в сильные снегопады дорожные службы старались всеми силами обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта. Сейчас техника расчищает проезды внутри кварталов, а также дороги в частном секторе. Помощь в очистке дворов многоэтажек оказывают управляющие компании и ТСЖ.