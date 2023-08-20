На Красном проспекте произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла на Красном проспекте в обед, водитель Форд Фокус, двигался по ул.Красный проспект переехал перекресток (Красный проспект — Октябрьская) на запрещающий сигнал светофора в следствии чего совершил столкновение с автомобилем Тойота Королла Филдер с последующим наездом на 2-х пешеходов, которые находились на тротуаре. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.

— В результате ДТП пострадали пешеходы: девушка 2000 года рождения, которая получила травмы не совместимые с жизнью, пешеход -женщина, пассажир Тойоты, — говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется. Водитель автомобиля Форд Фокус за последние 12 месяцев привлекался к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скоростного режима. На месте ДТП работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске произошло страшное ДТП на Гусинобродском шоссе.