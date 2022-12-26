Оформите кредитную карту «Мир» и получайте дополнительный кешбэк до 20%

Вы можете заказать новую или обменять действующую карту международной платежной системы на карту «Мир». Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Ждать ее изготовления не потребуется, она выдается моментально при обращении в любой офис банка.

Оформив кредитную карту PRO100, вы сможете пользоваться суммой до 300 000 рублей. Кредитку с лимитом до 100 000 рублей можно получить по двум документам. Льготный период предоставляется на 100 дней, в течение которых вы можете не платить проценты.

Также по карте начисляется кешбэк. За первую покупку, совершенную в течение 30 дней после получения карты, банк вернет вам 10% от суммы чека (но не более 1000 рублей). После этого вам будет начисляться 1% за любые покупки. Владельцам карт национальной платежной системы дополнительно выплачивается кешбэк до 20% за участие в акциях «Мир». Кешбэк зачисляется на счет деньгами, а не бонусами, и вы можете тратить его на все что хотите.

Позвольте себе больше с кредитной картой PRO100! Закажите карту на сайте, в мобильном приложении BL-Online или любом офисе Банка «Левобережный». Получить консультацию по всем вопросам можно по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

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