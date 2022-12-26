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Оформите кредитную карту «Мир» и получайте дополнительный кешбэк до 20%

  • 26/12/2022, 17:54
Банк «Левобережный» предлагает выгодные условия по кредитным картам национальной платежной системы «Мир». Помимо кешбэка от банка, клиентам возвращается кешбэк по акциям «Мир».

новости бизнесаВы можете заказать новую или обменять действующую карту международной платежной системы на карту «Мир». Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Ждать ее изготовления не потребуется, она выдается моментально при обращении в любой офис банка.

Оформив кредитную карту PRO100, вы сможете пользоваться суммой до 300 000 рублей. Кредитку с лимитом до 100 000 рублей можно получить по двум документам. Льготный период предоставляется на 100 дней, в течение которых вы можете не платить проценты.

Также по карте начисляется кешбэк. За первую покупку, совершенную в течение 30 дней после получения карты, банк вернет вам 10% от суммы чека (но не более 1000 рублей). После этого вам будет начисляться 1% за любые покупки. Владельцам карт национальной платежной системы дополнительно выплачивается кешбэк до 20% за участие в акциях «Мир». Кешбэк зачисляется на счет деньгами, а не бонусами, и вы можете тратить его на все что хотите.

Позвольте себе больше с кредитной картой PRO100! Закажите карту на сайте, в мобильном приложении BL-Online или любом офисе Банка «Левобережный». Получить консультацию по всем вопросам можно по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: unsplash.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредитные карты Банк Левобережный


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