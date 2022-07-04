VIP-club июня: технократизм, концентрация и кураж

Потому в коллективной клубной эмоции над праздничной безмятежностью доминировал сосредоточенный аналитизм.

— Период мотивационных встреч, нацеленных на единение и сохранение связей, сменился периодом мобилизационным, — сказал в своем приветствии президент клуба Алексей Потапов, открывая заседание. Специфика этого периода — большая доля творческо-аналитической и дискуссионной работы, совмещенной с сугубо клубной атмосферой. Как выяснилось, одно другому не помеха — эстетика клубного торжества и дух мозгового штурма вполне друг с другом уживаются.

Новой была и локация встречи: вместо уютных ресторанных залов Новосибирска — конгресс-холл центра «Мой бизнес».

Сейчас в бизнес-сообществе огромный, пламенный запрос на инженерию успеха в экстраординарных обстоятельствах, на навыки работы с властью. Поэтому новобранцы и, вступающие в VIP-club на очередной ассамблее, и приглашенные спикеры все стали активными участниками дискуссий и блиц-практикумов, упакованных в компактно-насыщенную программу.

Нынешние дебютанты VIP-club — Сергей Назаров и Андрей Шипицын, генеральный и технический директоры ГК «Промресурсы». Сегодня основная локация их компании в Новосибирске — техноемкий бизнес: технологии, инжиниринг, комплектация, и оснащение инженерных систем предприятий и объектов энергетики. Зародившаяся 14 лет назад в Омске ГК «Промресурсы» выбрала наш город точкой федеральной экспансии.

— В Новосибирске мы работаем с 2015 года и именно тут поднялись на несколько ступенек выше, вышли на уровень федерального бренда, — вспоминает Сергей Назаров. — Сжатый воздух и системы его подачи — это, можно сказать, дыхательная система многих отраслей: и пищепрома, и химической промышленности, и металлургии. Второе направление компании – это технические газы, которые мы также получаем из сжатого воздуха – генераторы азота, кислорода и водорода. Омский офис в нашей структуре и сейчас остался, но основные обороты нам дает именно Новосибирск, именно объективная столичность его рынка. Санкционный стресс мы пережили достаточно уверенно — немцев, выбывших из партнерского круга, заменили китайцами, работающими на лицензионных японских технологиях.

Тематическое поле в этом секторе производственных компаний достаточно быстро перегруппировалось, оказавшись стрессоустойчивым. Уязвим, пожалуй, лишь сектор запчастей, от которого сильно зависит сервис уже смонтированного оборудования. Как сейчас принято говорить, основная надежда — на импортозамещение и новых партнеров.

Кирилл Новопашин, как рекомендатель и действующий участник объединения VIP-club, представил своего бизнес-партнера — Лиана Бадоян. Лиана успешно работает в динамике «букет» диверсифицированных бизнесов: салон красоты, свадебный дом LA Beaute, торговая компания «Богемия», специализирующаяся на люксовом интерьерном декоре. Фарфор Германии, Италии и Чехии — товар не первой необходимости даже в спокойные и «тучные» годы. Тем не менее Линана и Кирилл нашли восприимчивую аудиторию и векторы продвижения, и аргументационную систему. Все это — тоже в некоторой степени «инженерный подход», поскольку он требует и аналитического взгляда на предмет, и понимания глубинной механики рынка. Сейчас «Богемией» покорены практически все региональные мегаполисы России, в очереди на освоение — Казахстан. Товарная векторизация для люксовой посуды и дизайнерского домашнего текстиля была найдена весьма остроумно — роскошный интерьерный декор как приданное для невест и то, что можно передать по наследству. Особенно мощно эта идея выстрелила в Краснодарском крае, в этнических диаспорах и, как ни удивительно, во Владивостоке. Судя по ажиотажному спросу и инвестиционной привлекательности, у компании отличное будущее.

Говоря о бизнесе в новых реалиях, разумно был затронут аспект работы финансовых рынков — индикаторов рыночной экономики.

Регина Дзикавичюте, эксперт в области фондовых рынков, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске, рассказала об актуальных тактиках и стратегиях сохранения капитала.

— В настоящий момент спрос на брокерские услуги, в частности в сфере консультирования и управления активами, значительно возрос. Это объясняется реалиями текущего дня. Иностранные рынки сейчас в основном испытывают коррекцию. Это касается и китайских площадок, где в прошлом году падение составило до 32%, и американских, где индекс S&P 500 с января этого года «потерял» примерно 18%. Российский рынок отличается тем, что основные события уже позади и можно говорить о более или менее ясной картинке. Текущая изоляция России от фондового рынка — процесс сугубо временный, обусловленный только геополитикой, и российские брокеры активно обсуждают пути выхода из ситуации. Особенно актуальны сейчас вопросы снижения риска и географическая диверсификация — как по типам валют, так и по эмитентам и торговым площадкам. Появляются совершенно новые формы финансовой интеграции. Так, участниками российского фондового рынка прорабатывается вопрос создания финансового хаба с Казахстаном, что в теории могло бы позволить работать с международным рынком. Но даже без этого есть секторы, которые могут быть привлекательны для инвесторов: нефтегазовый сектор, рынок драгметаллов, потребительский (тот сегмент, который не связан с социально значимыми продуктами).

На лето Регина Дзикавичюте порекомендовала выжидательную тактику.

— Но если есть стимул к покупкам, стоит присмотреться к облигациям государственного займа. Да, у них не самая впечатляющая доходность, зато высокая надежность. И, конечно, чтобы защитить сбережения от инфляции, можно рассмотреть вложения в акции технологичных российских компаний и бирж: «НОВАТЕК», «Норникель», биржи обеих столиц. Инвесторам рекомендуется действовать с холодной головой и крайне тщательно подходить к выбору активов. Спад на рынке не должен вызывать беспокойства, ведь даже рецессия — норма экономической жизни, под которую всегда можно подстроиться.

Виктор Васильевич Леонов, ветеран федеральной политической практики, много лет проработавший в Совете Федерации, рассказал о своих взглядах на интеграцию малого и среднего бизнеса в нынешние контексты: локальные, федеральные и глобальные. В том числе о законодательном переосмыслении роли малого бизнеса в концепции неоиндустриальной экономики — той, что будет альтернативой либеральной «экономике услуг» и совсем уж выморочной «биткойновой» экономике. Выступление Виктора Леонова плавно переросло в полифоническую беседу, в которой спикеры экспромтом подняли много тем: и отказ от иллюзий болонской системы (необходимый для производящей, неоиндустриальной экономики), и нюансы юридической субъектности малого бизнеса, и впечатления от Санкт-Петербургского экономического форума, и баланс ролевых образов «менеджер»/«технолог» в «перезапускаемой» отечественной индустрии.



Договорились о главном — создать рабочую группу из участников объединения VIP-сlub, которая сформулирует наиболее острые вопросы, встающие сегодня перед бизнесом, чтобы впоследствии вынести их на обсуждение законодательных органов власти. Тем более что все уже понимают — малый и средний бизнес является драйвером дальнейшего развития не только Новосибирска, но и многих городов России.

Культурологической частью клубного вечера стала презентация литературной новинки в духе времени — книги «Поиск», первой ее части, написанной легендарным человеком Владимиром Алексеевичем Шуевым, офицером спецназа ФСБ, президентом Фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор». Жанр документальной прозы всегда безусловно актуален, но тема своего места в жизни, живого примера героического прошлого и настоящего наших современников лежит выше суетной конъюнктуры книжного рынка. Автобиографичность таких книг особенно трогает читателя своей искренностью, узнаваемыми маркерами исторических событий, так как современных писателей, пишущих в жанре «жизнь пройти — не поле перейти», встретишь не часто.

Клубная концепция — это прежде всего общение. А в конце рабочего дня технократические, инженерно-мобилизационные мотивы — не единственный эмоциональный фон клубной встречи. За восклицательный знак, подытоживающий насыщенную коллективную работу, отвечал участник VIP-club Радован Симич — шеф легендарного ресторана «Балкан-Гриль». Этот финальный аккорд получился очень сочным, богатым на нюансы и жизнерадостным, с узнаваемым почерком известного ресторатора. На дворе-то все-таки лето, при всей серьезности эпохи!

Общественное объединение VIP-club благодарит партнеров мероприятия: бизнес-порталы:«Инфопро54», «Деловой квартал-Новосибирск», ИК «Фридом Финанс», охранный холдинг «Подразделение «Д», стоматологические клиники Зубаревой, МСЦ «Наедине», кондитерскую семьи Воробец, компанию «Кофе радости, Радована Симича — ресторан «Балкан гриль», компанию «Петроглиф».