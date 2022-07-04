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«Интерфакс» анонсировал вручение специальной премии «ПРОверенный источник» на конкурсе журналистов «Сибирь.ПРО»

  • 04/07/2022, 12:05
В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» информационный партнёр проекта – агентство «Интерфакс» вручит специальную премию «ПРОверенный источник» автору лучшей публикации на экономическую тематику, которая создана на основе журналистского расследования, анализа открытых источников информации или массива данных.

новости бизнесаПретендовать на получение награды смогут авторы печатных и интернет СМИ. При выборе победителя будет учитываться глубина раскрываемой темы, умение работать с различными источниками информации и анализировать полученные данные, масштабность и сложность текста, а также понимание трендов медиарынка.

Обладатель спецпремии «ПРОверенный источник» получит доступ к ведущей на рынке информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», которая позволяет анализировать компании и рынки, опираясь на качественные данные и современные инструменты обработки информации.

«Как крупнейшее негосударственное информагентство страны, мы заинтересованы в сохранении качественной деловой журналистики, поддержке высоких профессиональных стандартов. Межрегиональный конкурс «Сибирь.ПРО» позволяет не только выявлять новые дарования, но и оценивать качество подготовки журналистов в регионах, способствовать развитию профессии», – сказал директор бюро АО «РИС Интерфакс» в Новосибирской области Павел Шагиахметов.

В XVII конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

«Интерфакс» – крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, одно из ведущих в стране и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств.

В числе самых известных IT-продуктов Группы –  СПАРК, СКАН, X-Compliance, Маркер, RU Data, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками, решая задачи в сферах KYC, комплаенс, конкурентной разведки, due diligence, оценки деловой репутации; работать на финансовом и товарном рынках, включая сектор госзакупок; выполнять регулятивные требования; проводить анализ и мониторинг СМИ и соцмедиа; организовывать внешние коммуникации.

Агентство «Интерфакс» производит информационные продукты для профессионального использования в средствах массовой информации, ведомствах, компаниях и банках.

В проекте «Сибирь.ПРО» также представлены номинации: «Экономика», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник», а также специальная премия «ПРОверенный источник» и специальный приз в номинации «ПРОба пера» от информационных партнеров конкурса. Подробнее ознакомиться с условиями участия, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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