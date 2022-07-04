«Интерфакс» анонсировал вручение специальной премии «ПРОверенный источник» на конкурсе журналистов «Сибирь.ПРО»

Претендовать на получение награды смогут авторы печатных и интернет СМИ. При выборе победителя будет учитываться глубина раскрываемой темы, умение работать с различными источниками информации и анализировать полученные данные, масштабность и сложность текста, а также понимание трендов медиарынка.

Обладатель спецпремии «ПРОверенный источник» получит доступ к ведущей на рынке информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», которая позволяет анализировать компании и рынки, опираясь на качественные данные и современные инструменты обработки информации.

«Как крупнейшее негосударственное информагентство страны, мы заинтересованы в сохранении качественной деловой журналистики, поддержке высоких профессиональных стандартов. Межрегиональный конкурс «Сибирь.ПРО» позволяет не только выявлять новые дарования, но и оценивать качество подготовки журналистов в регионах, способствовать развитию профессии», – сказал директор бюро АО «РИС Интерфакс» в Новосибирской области Павел Шагиахметов.

В XVII конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

«Интерфакс» – крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, одно из ведущих в стране и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств.

В числе самых известных IT-продуктов Группы – СПАРК, СКАН, X-Compliance, Маркер, RU Data, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками, решая задачи в сферах KYC, комплаенс, конкурентной разведки, due diligence, оценки деловой репутации; работать на финансовом и товарном рынках, включая сектор госзакупок; выполнять регулятивные требования; проводить анализ и мониторинг СМИ и соцмедиа; организовывать внешние коммуникации.

Агентство «Интерфакс» производит информационные продукты для профессионального использования в средствах массовой информации, ведомствах, компаниях и банках.

В проекте «Сибирь.ПРО» также представлены номинации: «Экономика», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник», а также специальная премия «ПРОверенный источник» и специальный приз в номинации «ПРОба пера» от информационных партнеров конкурса. Подробнее ознакомиться с условиями участия, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.