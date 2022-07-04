Каковы причины километровых пробок в Новосибирске?

По словам координатора проекта Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Александра Стефанова, пробки в городе возникают по двум причинам.

— Есть объективные, когда дорога фактически не соответствует интенсивности движения, например, по числу полос. Есть субъективные — неправильная организация дорожного движения, регулировка фаз светофоров, распределение потоков на перекрёстках, массовые нарушения правил дорожного движения. Какой именно фактор на конкретном участке спровоцировал пробку, навскидку сказать сложно. Всё надо разбирать в комплексе, — прокомментировал эксперт порталу Om1.ru.

По словам Стефанова, пропускная способность дороги зависит не от количества полос, а от числа пересечений на пути. Отсутствие развязок и должного регулирования движения — основной фактор, который приводит к образованию заторов и способствует перегрузке дороги. Эту проблему призван решать нацпроект «Безопасные качественные дороги», но выбранные способы не единожды подвергались критике ОНФ и Контрольно-счётной палаты.

— К сожалению, у нас, на мой взгляд, всё делается интуитивно ради освоения бюджета, нежели достижения конкретных целей и объективных показателей, — констатирует Стефанов.

Эксперт также считает, что общественный транспорт мог бы стать одним из способов решения заторных явлений, но для большинства новосибирцев автомобиль — все еще лучшая альтернатива. Ведь люди видят, что автобусы и троллейбусы тоже стоят в пробках, поэтому считают, что лучше находиться в машине с кондиционером или хорошей печкой.

Александр Стефанов отметил, что в Новосибирске для общественного транспорта несколько лет начали отводить выделенные полосы. Мера важная и нужная, но всё должно делаться с соответствующим обоснованием, говорит эксперт.