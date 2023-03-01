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VIP-club — новые горизонты: клуб промышленников, молодежный и женский клубы.

  • 01/03/2023, 14:17
сообщество предпринимателей Новосибирска
Встречи VIP-club всегда проходят в непринужденной и открытой атмосфере. Здесь можно получить экспертный совет профессионала, найти партнеров по бизнесу, встретить интересных людей и надолго зарядиться позитивной энергией.

Общие интересы и взгляды позволяют объединять известных и успешных людей под эгидой VIP-club. Сообщество с каждым годом неизменно растет, поэтому внутри Клуба уже образуются объединения по отраслям и интересам.

Промплощадка VIPclub — Клуб промышленников

— В начале 90-х, когда многие заводы сдавали свои площади в аренду, этот человек построил завод с нуля, сохранил коллектив конструкторов, внедрил их разработки, создал настоящий завод и получил множество наград, — представил президент VIP-club Алексей Потапов генерального директора Завода технологического машиностроения Сергея Шаплова, который активно поддерживает необходимость объединения промышленников в VIP-club.

По словам Сергея Шаплова, в Новосибирске сегодня около 220-240 крупных промышленных и производственных предприятий.

— В Новосибирске и области сегодня насчитывается более 140 тысяч предприятий малого бизнеса, в том числе около 70 тысяч представителей обрабатывающей промышленности, — констатировал он.

сообщество предпринимателей Новосибирска

— Предпринимательство в регионе развивается наиболее активно, особенно в условиях, продиктованных временем. Именно поэтому назрело объединение промышленников в рамках VIP-club. Объединяя производственников, нам есть куда расти. Это позволит бизнесменам двигать производство вперед, решать проблемы, объединяя бизнес и рынок.

В своем выступлении Сергей Шаплов представил некоторые разработки завода. Сейчас предприятие выпускает изделия, участвующие в цикле обогащения урана, используемые в добыче и транспортировке нефти. Кроме того, предприятие разрабатывает беспилотники, в которых будет применяться двигатель на постоянных магнитах.

Молодежный VIP-club

Руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса «Логово» Федор Дворников рассказал о еще одном структурном подразделении VIP-club — Молодежном клубе, который позволяет не только возродить традиции активного отдыха всей семьей, но и участвовать в патриотическом воспитании молодого поколения вип-клубовцев. Площадка для игры в лазертаг ФОК «Логово» расположена в Заельцовском парке. Большой открытый полигон в сосновом лесу оборудован множеством укрытий: щиты, макеты автомобилей, деревянные двухэтажные здания.

сообщество предпринимателей Новосибирска

— Как отец двоих детей я точно знаю, что ничто так не объединяет родителей и детей, как выполнение общей задачи и стремление к одной цели, — отметил Федор Дворников. — Дети развиваются физически и растут в эмоциональном плане, учатся взаимодействовать в коллективе. Родители с детьми, которые посещают наши мероприятия, замечают качественные изменения в общении — они становятся эмоционально ближе друг к другу, активная игра помогает в воспитании выносливости, учит командному взаимодействию.

VIPclub_Woman

сообщество предпринимателей Новосибирска

Кульминационным моментом заседания была презентация женского VIP-club. Своими ощущениями от участия в этом сообществе поделилась коуч, юрист, медиатор Елена Зиновьева.

— Я знаю Алексея и Елену Потаповых более 20 лет, — отметила она. — С каждым годом с ними становится все интереснее, потому что Клуб разрастается. И вот появился Женский клуб. Это площадка, где мы, женщины, можем разгрузиться и раскрыться. Вы знаете, объединение женской энергии — невероятная сила! Мы узнаем друг о друге что-то новое, взаимодействуем, раскрываем свои таланты, учимся друг у друга.

По словам Елены Потаповой, директора VIP-club, идея организовать женский клуб внутри VIP-club обсуждалась давно, а случилось все спонтанно — тем и ценно.

сообщество предпринимателей Новосибирска

— У каждой женщины много ролей: жена, дочь, мама, руководитель. Где брать энергию на все? Только друг от друга. Когда делишься энергией сам, она к тебе возвращается в десятикратном размере. Поэтому я очень рада, что это начинание случилось в нашем с вами клубе по зову множества женских сердец. Клуб — живой организм, он растет, развивается. Надеюсь, что мы будем по-прежнему прирастать многократно.

Новый участник VIP-club

Обязательной частью любого мероприятия VIP-club является торжественный прием новых участников Клуба по рекомендации действующих. Рекомендателем выступила Светлана Галактионова, управляющий «НФ Страховой группы Совкомбанк».

На этот раз в Клуб вступила основатель агентства Yes!Script, сертифицированный скриптолог, автор специализированных тренингов по продажам Анна Есикова.

Алексей Потапов, представляя Анну, предложил сначала рассказать о себе и познакомить собравшихся со своей профессией.

сообщество предпринимателей Новосибирска

— Я занимаюсь разработкой и внедрением эффективной технологии продаж с помощью скриптов, — пояснила Анна Есикова. — Ведь очень часто деньги собственника бизнеса в конечном итоге зависят от того, что говорит менеджер. Можно вкладывать деньги в маркетинг, продвижение, но если менеджер или администратор не знает, как работать — пользы не будет. Скрипт — это сценарий разговора или переписки менеджера по продажам с потенциальным клиентом. Его содержание зависит от конкретного бизнес-процесса, где он будет применяться.

По словам Анны Есиковой, на сегодняшний день она разработала более 250 скриптов для разных бизнесов, которые увеличили конверсию в некоторых случаях до 52%.

GG-gastrobar — новое открытие

Локацией встречи был выбран GG-gastrobar, удачно расположившийся в самом центре Новосибирска, на девятом этаже ТЦ «Бутон», откуда открывается великолепный вид на вечерний город.

сообщество предпринимателей Новосибирска

Полученную информацию участники Клуба с удовольствием обсудили за гастрономическим ужином — сетом из пяти великолепных блюд в тандеме с напитками, виртуозно приготовленными поварами и барменами-продюсерами новой площадки новосибирского ресторанного рынка — GG-gastrobar.

О концепции и особенностях заведения рассказал шеф-повар Павел Касьянов.

— Изначально здесь должен был быть караоке-бар, но обстоятельства изменились, и мы приняли решение о создании бара, в котором будет комфортно в первую очередь девушкам. Мы старались также предусмотреть много гастрономических фишек, которые точно оценит сильная половина человечества, ну а девушки влюбляются в атмосферу нашего бара с первого взгляда. У нас нет официантов, есть бармены-продюсеры, которые, кстати, даже обучены правильно фотографировать.

сообщество предпринимателей Новосибирска

По его словам, в GG-gastrobar повара изумительно играют со вкусовыми ингредиентами специй и соусов. А у команды барменов-продюсеров, под руководством Евгения Магрычева, получаются отличные коктейли на самый изысканный вкус.

«Все преходяще. А музыка вечна

сообщество предпринимателей Новосибирска

Приятным сюрпризом вечера стало выступление известной эстрадно-джазовой вокалистки Елены Грач. Ее великолепный голос звучал весь вечер, расставляя яркие музыкальные акценты в нужную минуту. В такие мгновения обычно чувствуешь, как все мысли растворяются в обволакивающей ауре дружеской встречи, и приходит ощущение наполненности энергией города. Отдыхать тоже нужно уметь!

Традиции Клуба

У объединения VIP-club есть много интересных традиций, и одна из них особенно запоминается — дарить подарки.

сообщество предпринимателей Новосибирска

За помощь в организации встречи, сюрпризы и подарки VIP-club благодарит:

Надежду Филиппову, основателя салонов люксовой одежды NaDine — за шикарный музыкальный подарок.

GG-gastrobar — за гастрономические изыски, великолепную атмосферу и гостеприимство.

Бизнес-порталы «Инфопро54» и «Деловой квартал» — за информационную поддержку.

Федора Дворникова, ФОК «Логово» — за спортивные мероприятия для детей и взрослых.

Кондитерскую семьи Воробец — за вкуснейшие торты из натуральных продуктов.

Медцентры «Наедине» и Clean Clinic — за заботу о здоровье.

Фото предоставлены VIP-club

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Рубрики : Бизнес Стиль жизни

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей Новосибирска ВИП-клуб


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