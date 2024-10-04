VIP-club раскрывает секреты успешного бизнеса

На сентябрьской встрече Общественного объединения VIP-club в его состав вошли сразу трое бизнесменов — уникальных экспертов своей отрасли. Они рассказали не только о созданных ими компаниях, но и о своей роли в развитии профильного сегмента рынка.

Речной транспорт

Учредитель АО «Терра Инвест», управляющий партнер ООО «Речфлот» и ООО «ССМ» Антон Бочаров рассказал о том, как компании удалось сохранить для Новосибирска речные теплоходы, а также совместно с Музеем Новосибирска и Театром кукол наполнить их рейсы замечательными экскурсиями и спектаклями, популярными как у местных жителей, так и у гостей города. В планах предпринимателей — развивать это направление в формате мультимодальных туров, которые будут включать в себя экскурсию на теплоходе, а затем автобусный тур до Академгородка, Святого ключа в поселке Ложок и других интересных мест.

Кроме того, Антон Бочаров поделился концепцией развития в Новосибирске речного транспорта, которую разрабатывает и продвигает компания «Речфлот».

— Сейчас мы ставим перед собой задачу по развитию водного транспорта и его включению в пассажирскую инфраструктуру, в общественный транспорт города. Основной проблемой реализации проекта сегодня является отсутствие причальной инфраструктуры. При ее создании мы способны охватить город и запустить еще один вид транспорта, — говорит бизнесмен. — Я уверен, что это абсолютный must have, потому что город, стоящий на такой реке, как Обь, обязан иметь общественный транспорт на воде. Сейчас совместно с Минтрансом и мэрией Новосибирска мы обозначили 15 точек для причалов, которые могут стать основой причальной инфраструктуры. Это жилые комплексы, расположенные по берегам города, парки, яхт-клуб «Аквалэнд», набережные.

Сладкий бизнес

Собственник и генеральный директор кондитерской фабрики «Татьянин двор» Виталий Мамаев рассказал об истории создания фабрики, принципах ее работы на высококонкурентном рынке, а также ситуации в кондитерской отрасли в целом.

— Компанию, которую много лет назад основали мои родители, назвали в честь мамы. Она работала директором известного в Новосибирске ресторана «Орион», а потом помогла создать семейный кондитерский бизнес. Прадед у меня был главным бухгалтером объединения «Новосибхлеб». А я работал в сфере недвижимости и попал в кондитерский бизнес случайно, так как в 2015 году отказался сдавать его в аренду и решил продолжить семейное дело самостоятельно, — пояснил Виталий Мамаев. — На сегодняшний день мы реализуем свою продукцию от Урала до Магадана. Только в Новосибирской области у нас около тысячи прямых торговых точек. В состав компании входят 9 собственных кондитерских, и мы планируем открывать собственные магазины в других регионах Сибири: Алтайский край, Новосибирская и Томская области.

Сейчас в ассортименте компании до 70 видов продукции. Однако, по признанию собственника, он считает идеальным ассортимент из 50 видов.

— Будем работать над сокращением матрицы и ее качественным содержанием, — сообщил Виталий Мамаев. — К примеру, при разработке ассортимента мы уделяем огромное внимание работе с бисквитом. Я лично около 6-9 месяцев стоял у печей, настраивал их, отслеживал отработку технологии, подбирал цвет бисквита, чтобы он был одинаковый на всех уровнях. Кроме того, мы разработали интересную упаковку под пирожные «корзинка»: даже при переворачивании она сохраняет продукцию от повреждения. Теперь нам звонят наши конкуренты и интересуются, кто разработал такие коробки. У нас на предприятии работает научно-технический центр, где разрабатывают и тестируют различные новинки, а самые лучшие внедряют в производство. Это моя самая большая гордость! Например, сейчас команда работает над продуктом, который может стать кондитерским символом Новосибирска.

Комментируя специфику спроса, предприниматель отметил, что в Новосибирске спрос на торты в 3-4 раза превышает спрос на пирожные. При этом большой популярностью пользуются шоколадные торты, а песочные практически вышли из линейки кондитерских компаний.

Антистресс как бизнес

Клинический психолог, основатель и визионер группы компаний AsanNa, президент национального фонда «Диалогика», лауреат премии лидеров онлайн-образования 2023 года в номинации «Социально-значимый проект» Надежда Асанова рассказала о реализации одного из своих проектов — spa-клиники AsanNa, которая работает в категории medical spa. Клиника появилась, когда Надежда родила четвертого ребенка, при этом продолжая вести два бизнеса. По ее воспоминаниям, однажды мозг просто сказал: «Нам нужна помощь, срочно!», но ни материнство, ни бизнес на паузу поставить нельзя. Тогда из этой боли родилось системное решение, объединяющее физиологию и психологию.

— Когда все бесит, когда накатывает апатия, депрессия, когда нарушаются ритмы сна, в том числе из-за джетлагов, то необходимо восстановление ресурсов нервной системы. Для этого нужно понимать степень истощенности человека, его усталости и подобрать индивидуальную программу реабилитации, — комментирует эксперт. — На мой взгляд, при таком состоянии человеку противопоказаны лишние эмоции. Ему нужно монохромное окружение, тепло и тишина. К нам часто прямо из аэропорта приезжают на реабилитацию люди, которые много летают и меняют часовые пояса. Сегодня я являюсь автором запатентованной методики реабилитации.

Она также рассказала о ключевых признаках, по которым можно определить, нужна ли вам психологическая разгрузка и как близко вы подошли к нервному срыву: нарушение сна, питания, эмоциональной переносимости.

— Самое важное — это дисциплина, режим и системность. Нужно определить для себя конкретные периоды реабилитации и соблюдать этот график восстановления — тогда будет результат. Принцип «запишите, у меня есть 5 минут» здесь не работает. Не нужно издеваться над собой, себя нужно беречь — говорит Надежда Асанова.

Основатель объединения VIP-club Алексей Потапов поздравил новых участников Клуба, а также отметил, что они влились в сообщество суперпрофессионалов своего дела.

— Концепция наших клубных встреч постоянно меняется. Сегодня мы все вместе, задавая вопросы, постарались раскрыть масштаб личности наших новых единомышленников: их роль в бизнесе, личные ценности, которые влияют не только на развитие отрасли, но и помогают развивать наш город, нашу страну. Мы все хотим сделать Новосибирск позитивным — лучше, красивее, мощнее, чтобы гордиться им всегда.

Особенно хочется подчеркнуть, что таких компаний и замечательных людей у нас более 500, а значит, это включает мощнейший синергический эффект для совместного развития и совершенствования. Уверен, все мы на правильном пути, потому что с таким потенциалом возможны любые достижения, мы можем принимать любые вызовы — и это не раз всеми присутствующими здесь доказано.

Благо бывает сырным

Основатели ремесленной сыроварни «Сырное благо» Наталья Гринчук и Алена Гуськова покорили всех гостей встречи своим мастерство сыроделия. Предпринимательницы рассказали, что начали развивать проект во время пандемии, когда пришлось уехать из Новосибирска в загородные дома. Тогда, несмотря на локдаун, Алене удалось пройти обучение в Москве.

— После этого мы начали развиваться через сарафанное радио, создали свое сообщество ценителей натуральных сыров, которое объединяет около 8 тысяч человек, — рассказали основательницы проекта. — Сейчас выпускаем сыры, десерты, в том числе кисломолочные, продукты на основе сыворотки. В нашей сыроварне проводят мастер-классы известные российские и международные сыроделы. Например, вскоре мы ждем итальянского гуру сыроварения Симона Манфредини.

Долгожители VIP—club

Один из старейших участников объединения VIP-club (24 года в Клубе), основатель компаний «Хайерсиб» и «Климатстрой» Вадим Малюшко рассказал о том, что почти вся его активная бизнес-жизнь связана с клубом.

— В VIP-club я пришел в самом начале своего становления в бизнесе, на заре 2000-х. Я практически всю свою сознательную жизнь занимался кондиционерами. Изучил продукцию нескольких десятков заводов крупнейших мировых производителей. В 2010 году открылось представительство компании Haier в Москве, и китайские партнеры предложили мне заниматься продвижением бренда Haier в Сибири. В 2016 году Haier открыл заводы по производству холодильников, стриральных машин в Набережных Челнах, что значительно улучшило сроки поставки и повысило узнаваемость бренда в России, — рассказал бизнесмен.

Чтобы рынок кондиционирования органично развивался, компания «Хайерсиб» организует масштабные обучающие семинары и конференции для своих дилеров и проектировщиков, где обсуждаются тренды рынка, новые технологии климат-контроля в жилых комплексах и коммерческих объектах.

Подводя итоги приема, Алексей Потапов отметил, что такие экспертные встречи позволяют не только раскрыть потенциал личности владельца бизнеса, но и увидеть нравственный стержень, стремление к постоянному росту, конструктивный взгляд на процессы, происходящие в обществе. Это дает всем участникам VIP-club мощнейший стимул к развитию.