Чтобы купить алкоголь, новосибирский автослесарь угнал машину клиента

В Новосибирской области на скамью подсудимых попал житель Ордынского района, обвиняемый в угоне автомобиля. Мужчина взял на себя обязательства по ремонту машины, но без разрешения владельца решил воспользоваться ею.

— Пообедав и выпив спиртное, обвиняемый совершил противоправные действия: поехал на автомобиле за алкоголем в магазин, взяв в попутчицы знакомую, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В результате нарушения правил дорожного движения мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. Уголовное дело передано в Ордынский районный суд, где ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и возмещение ущерба.

Ранее редакция сообщала о том, что клиент угнал автомобиль у таксиста в Новосибирской области.