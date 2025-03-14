VIP-club: столичный гость, рост бизнеса, новый журнал и новые идеи ― Новосибирск растет и развивается

Новые участники клуба

Февральская встреча VIP-club традиционно началась с представления новых участников, вступивших в Клуб по рекомендации.

О своей деятельности рассказал основатель и директор производственной компании «Сибирский продукт» Игорь Адодин. Компания создает и производит полезные напитки из натуральных ягод в сегменте ЗОЖ, рынок которого развивается в геометрической прогрессии.

— Мы видим, что люди обращают все больше внимания на то, что они едят и пьют, внимательнее читают этикетки. Кроме того, мы получили очень мощный толчок для развития в рамках импортозамещения после ухода с рынка иностранных брендов. Сейчас мы производим 615 тонн продукции в год, а в планах — расширение рынка не только в Сибири, но и в других регионах России, — поделился Игорь Адодин.

Комментируя секрет успеха своей компании, он отметил, что в любом бизнесе, не только в промышленности, необходимо в первую очередь обладать порядочностью и видеть перспективы для развития.

— Если ее нет, то все остальное бесполезно. Кроме того, для любого предпринимателя очень важно обладать видением развития компании, пониманием ― куда движется отрасль. Безусловно, нужна настойчивость, так как у каждого предпринимателя рано или поздно случаются определенные сложности, которые нужно преодолевать и идти вперед, — пояснил Игорь Адодин.

Основатель и генеральный директор компании «Эксперт Групп» Николай Никитин рассказал, что первоначально достаточно долго занимался демонтажем и утилизацией больших промышленных предприятий, в рамках дочернего предприятия холдинга «ЕВРАЗ» ― «ЕВРАЗ ЗСМК». 10 лет назад решил создать свой бизнес и созидать — строить что-то новое.

— Суммарный оборот трех наших компаний по итогам 2025 года составил около 1.5 млрд рублей. Мы занимаемся инжинирингом, производством холодильного оборудования любой мощности и конфигурации ― под задачи бизнеса. Работаем с ритейлом, ресторанами, промышленными предприятиями, — пояснил Никитин.

Николай Гинсберг, заместитель гендиректора компании «Эксперт Групп», имеющий большой опыт работы с торговым оборудованием, пояснил, что компания занимается не только производством холодильного оборудования, но и качественным сервисным обслуживанием ― что очень важно для клиентов.

― В наше время сервис ― основоположник успеха производственных компаний. Клиент не должен думать и искать того, кто будет обслуживать его оборудование. Все наши постоянные клиенты довольны сервисными специалистами.

Основатель Центра семейного здоровья «Источник», эксперт по здоровому питанию и образу жизни, нутрициолог и провизор-эксперт Вера Соломина считает себя счастливым человеком, так как достигла всего, что планировала.

— Я успешно реализовалась в своей первой профессии ― фармацевт. Занималась автоматизацией медицинских компаний, внедряла систему управления качеством, реализовывала программы коучинга в медицинских центрах. Потом увлеклась психологией, ресурсной терапией, репродуктивным здоровьем. Жизнь заставила изучить нутрициологию. А потом дети выросли, и я решила жить для себя, раскрывать в себе новые таланты и реализовываться. Именно на этой волне был недавно создан Центр семейного здоровья «Источник»: захотелось больше творчества, общения с людьми, реализации своего многолетнего опыта и навыков для помощи людям. Кроме того, сегодня семейная тема очень актуальна, и мне интересно заниматься именно профилактикой здоровья семьи, используя весь свой жизненный потенциал во благо, — пояснила Вера Соломина.

Амбассадор загородной жизни

В качестве приглашенного эксперта на заседании VIP-club выступил гость из Москвы ― кандидат экономических наук, владелец онлайн-портала об ИЖС Forumhause Алексей Кутейников. Предприниматель рассказал о том, что объехал многие города России, суммарно провел в путешествии около полугода, и Новосибирск оставил у него хорошее впечатление, в том числе с точки зрения развития строительной отрасли и интереса к строительству.

— В России сейчас есть супертренд на ИЖС. Уже больше 60% жилых площадей, введенных в эксплуатацию в 2024 году, — это индивидуальные жилые дома. Перелом произошел в 2021 году, когда МКД впервые уступил по площади ИЖС. Рост интереса к этой недвижимости мы наблюдаем и на своем форуме. Количество людей, обсуждающих, как построить дом, как подключить котел, какую печку выбрать в баню и т.д., постоянно увеличивается, и сейчас наша аудитория превысила 3 млн человек. Большой интерес вызывают видеоинтервью с экспертами, компаниями, работающими в отрасли. Кроме того, мы помогаем выводить на рынок бренды, знакомим их с потребителями, а они могут напрямую задать производителям интересующие их вопросы, — рассказал Алексей Кутейников.

Эксперт признался, что является амбассадором загородной жизни и 6 лет назад с семьей переехал из Москвы в Подмосковье. Когда выросли дети, то инвестировал в строительство школы с форматом недельного обучения.

— Дети занимаются дома, на неделю к нам приезжают крутые преподаватели из разных городов и интенсивно погружают детей в разные предметы. Очень классный формат. Дети ждут начала занятий: в 8 утра они уже стоят перед дверями школы, а значит, мы все делаем правильно, — подчеркнул бизнесмен.

В рамках VIP-club также прошла презентация нового проекта о недвижимости — журнала «Дорогой Новосибирск», авторами и основателями которого являются эксперты в сфере дорогой недвижимости Александр Назаров и Елена Михайлова. Журнал и его видеоверсия рассказывают не только о знаковых для города новостройках, но и об интересных людях, делающих Новосибирск дорогим сердцу всех его жителей.

― Проект Дорогой Новосибирск — это про любовь. Про любовь к городу, в котором мы живем. Про любовь к людям, которые связывают свою жизнь с Новосибирском. Про любовь к качеству и стилю жизни, которые мы выбираем. Про тех, кто делает город лучше и красивее, а жизнь в нем ― комфортнее. Это не попытка закрыть глаза на существующие проблемы в городе, это желание посмотреть на Новосибирск с другой стороны и в одном месте собрать все самое лучшее, что есть в нем! В нашем Дорогом Новосибирске! ― рассказали основатели проекта.

За экологию и экономику Новосибирска

В VIP-club много интересных, целеустремленных людей, которые переживают проблемы города как свои личные. Выступают с предложениями и тут же их обсуждают с экспертами.

С инициативой по вопросу перевода новосибирских ТЭЦ с угля на газ и строительства на территории ТЭЦ мусоросжигающих, мусороперерабатывающих заводов и снегоплавильных станций выступил Дмитрий Лукашев ― председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник компании «Техногаз», инициатор развития метро в Новосибирске.

Все эти шаги, по мнению автора идеи, позволят улучшить экологию города, оптимизировать затраты на транспортировку, сортировку и переработку бытовых отходов, уйти от создания новых мусорных полигонов, а зимой ― от снегоотвалов. И ежегодно экономить значительные ресурсы регионального бюджета.

Обсуждение превратилось в своеобразный батл. Оппонентом выступил инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.

В ходе горячей дискуссии обсуждались плюсы и минусы разных видов топлива, а также их влияние на экономику и экологию Новосибирска. Эксперты сошлись во мнении, что тема газовой генерации очень актуальна с точки зрения улучшения экологии города, а для ее реализации необходимо более детально оценить экономические аспекты и потенциал новосибирских ТЭЦ в изменении энергетической системы региона.

Любовь к родному Новосибирску чувствовалась в каждом слове участников этой встречи. Иначе и быть не могло, потому что Новосибирск ― третий город страны, это город, в котором хочется жить и развиваться.