СГК понижает температуру в домах новосибирцев

14 марта в Новосибирске стало теплее. В соответствии с прогнозами метеорологов и изменениями погоды, ТЭЦ скорректировали температуру теплоносителя, чтобы в домах не было избыточного тепла.

— К субботе, 15 марта, планируем снизить температуру с сегодняшних 85-89 градусов до 80-84 — в зависимости от ТЭЦ, — говорится в сообщении СГК.

Если прогнозы о том, что в ближайшее время потеплеет, оправдаются, то с 17 марта по всем четырем ТЭЦ Новосибирска будет подаваться теплоноситель температурой 75 градусов. Это предусмотрено температурным графиком, утверждённым на текущий отопительный сезон.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 15 марта ночью в Новосибирской области будет -4…-9, местами до -15, днем -2…+3. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, местами порывы до 13.

Ранее редакция сообщала о том, что космические счета за тепло при годовом перерасчете получили новосибирцы. Сумма в счете в несколько раз превышает ежемесячные платежи.