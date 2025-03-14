Филиал фастфуда «Сеньор Денёр» продают в Новосибирске

Готовый бизнес по доставке суши и роллов с пассивным управлением выставили на продажу. Точка, расположенная на улице Гоголя, входит в популярную сеть фастфуда «Сеньор Денёр». Первоначальная цена объекта составляет 700 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте компании, оказывающей посреднические услуги в сфере купли-продажи готового бизнеса, «Альтера-Инвест».

В объявлении указано, что в помещении сделан качественный ремонт, а также есть все необходимое профессиональное оборудование. Общая площадь объекта составляет 26 квадратных метров. Владелец заведения утверждает, что чистая прибыль фастфуда приравнивается к 100 000 рублям в месяц, среднемесячная выручка 650 000 рублей, а расходы 550 000 рублей в месяц.

— Бизнес настроен от и до, благодаря чему не потребуется активного участия собственника! Сотрудники выполняют всю операционную работу. Штат укомплектован отличными сотрудниками, — уточняют авторы объявления.

Помимо этого, собственник заведения обещает поддержку на старте, а также гарантирует, что передаст контакты всех проверенных поставщиков, технологические карты, перспективы и модели работы.

Напомним, сеть «Сеньор Денёр» была основана бизнесменом Ильясом Шукюровым в Петрозаводске в 2017 году. В апреле 2023 году ее купил основатель сети закусочных Cheburek.me Александр Долгов. На тот момент она состояла из 32 заведений в 25 городах России, но предприниматель планировал увеличить их число до 100 точек. По данным 2ГИС, на данный момент выставленная на продажу точка «Сеньор Денёр», единственная в Новосибирске. Отмечается, что филиал временно не работает.

Александр Долгов – основатель федеральных сетей Cheburek.Me (стритфуд, более 250 закусочных), LaserLove (салоны лазерной эпиляции), SneakNFresh (сникер-химчистки), «Стрижевский» (парикмахерские), Yellow Door (кофейни), создатель компании Ultrafor, ИТ-сервиса Postilla, службы доставки Magma, digital-агентства 20х80.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выставили на продажу ресторан «More Tasty». Изначально, владелец хотел получить за готовый бизнес 15 миллионов рублей, но уже спустя сутки понизил цену до 11,5 миллионов.