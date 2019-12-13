Новосибирская область возглавила рейтинг самых дорогих квартир Сибири

Разница в стоимости самых дорогих квартир на вторичном рынке в регионах Сибирского федерального округа достигает более 20 раз. Причем наиболее дорогие лоты Сибири занимают топовые позиции в общероссийском рейтинге, а самые «дешевые» элитные квартиры сопоставимы по стоимости с московскими «однушками». К такому выводу пришли эксперты ЦИАН, составив рейтинг регионов СФО по максимальной стоимости квартир на вторичном рынке.

Для рейтинга были отобраны лоты, экспонирующиеся на вторичном рынке. Обязательным условием является наличие готовой отделки.

Локальный рынок недвижимости Республики Тыва является одним из компактных в России – здесь практически не ведется новое строительство, а объем предложения на вторичном рынке не превышает двух сотен объектов. Самый дорогой из них – это квартира площадью 70 кв. м, экспонирующаяся по цене 6,1 млн рублей. В ней выполнен современный ремонт, есть полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной. Расположен лот на проспекте Калинина в Кызыле.

Республика Алтай лишь немного обходит Тыву по рыночным показателям – это регион также находится в самом конце списка субъектов Российской федерации. Ценовой максимум здесь расположен на уровне 8 млн рублей. За эту сумму в Горно-Алтайске можно приобрести квартиру площадью 96,8 кв. м в кирпичном доме в центральной части города.

Хакасия идет на восьмой позиции – максимум здесь вдвое превышает показатель Алтая, он зафиксирован на отметке в 16 млн рублей. Это запрашиваемый бюджет покупки квартиры площадью 190 «квадратов», расположенной в центре Абакана. В ней сделан качественный ремонт, при продаже частично остается мебель.

Седьмое место у Алтайского края с показателем 20,5 млн рублей. В Барнауле за эту сумму предлагается квартира в элитном доме на границе Барнаульского бора, попасть в который можно непосредственно с территории жилого комплекса. В квартире выполнена современная отделка, ее площадь составляет 170 кв. м.

За 35 млн рублей можно приобрести самую дорогую квартиру на вторичном рынке Иркутской области. С этим показателем регион занимает шестую строчку. Лот в жилом комплексе «Театральный квартал» имеет площадь 182 кв. м, в нем выполнена отделка в современном стиле, оборудован камин. В стоимость также входит машиноместо в паркинге.

Топ-5 рейтинга регионов Сибирского федерального округа по максимальной стоимости жилья на вторичном рынке замыкает Томская область. За 42 млн рублей в центре Томска недалеко от набережной Томи и Богоявленского собора выставлена на продажу квартира с отделкой в классическом стиле. Ее площадь составляет 410 кв. м, что является самым высоким показателем в данном рейтинге.

Омская область вплотную приблизилась к отметке в 50 млн рублей – здесь максимальная стоимость лота на вторичном рынке составляет 48 млн рублей. Двухуровневая квартира площадью 275 кв. м находится в относительно новом доме в историческом центре города, в ней выполнена дизайнерская отделка в современном стиле. Причем после окончания ремонта здесь никто не проживал.

«Бронзу» получает Кемеровская область, максимум в которой достигает отметки в 70 млн рублей. В этом бюджете экспонируется лот площадью 149 кв. м в составе жилого комплекса «Томский причал». Квартира с отделкой в стиле модерн продается с полной меблировкой, а также с машиноместом площадью 33 кв. м в подземном паркинге.

Красноярский край делегирует в рейтинг квартиру стоимостью 108 млн рублей, за счет чего занимает вторую строчку. Лот площадью 150 кв. м находится на улице Бебеля, в нем выполнена отделка в современном стиле с классическими элементами.

И лидером рейтинга регионов СФО с самой дорогой «вторичкой» становится Новосибирская область. За 135 млн рублей на границе Пироговского леса выставлен на продажу двухуровневый пентхаус площадью 339,5 кв. м. Квартира продается с современной дизайнерской отделкой, в ней никто никогда не проживал. Здесь предусмотрен дровяной камин, а также две террасы с видами на лес, одна из них – с зоной барбекю.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦИАН