Муниципальные аптеки Новосибирска запустили расчет по биометрии

В Муниципальных аптеках Новосибирска начал работать новый цифровой сервис —оплатить свои покупки теперь можно при помощи биометрии, сообщили в пресс-службе.
В пилотном проекте участвуют 10 филиалов муниципальной аптечной сети с самой высокой проходимостью людей.
Услуга доступна для пользователей карт Сбербанка, которые внесли свои биометрические данные в базу. Терминал сканирует лицо, узнаёт его и списывает деньги с карты.
После того, как тестовый режим будет завершен, а эффективность подтверждена услуга будет доступна в остальных филиалах сети.
Ранее редакция рассказывала, как будут обрабатываться биометрические данные, начиная с 1 сентября.
Фото: freepik.com, freepik
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