Муниципальные аптеки Новосибирска запустили расчет по биометрии

В Муниципальных аптеках Новосибирска начал работать новый цифровой сервис —оплатить свои покупки теперь можно при помощи биометрии, сообщили в пресс-службе.

В пилотном проекте участвуют 10 филиалов муниципальной аптечной сети с самой высокой проходимостью людей.

Услуга доступна для пользователей карт Сбербанка, которые внесли свои биометрические данные в базу. Терминал сканирует лицо, узнаёт его и списывает деньги с карты.

После того, как тестовый режим будет завершен, а эффективность подтверждена услуга будет доступна в остальных филиалах сети.

Ранее редакция рассказывала, как будут обрабатываться биометрические данные, начиная с 1 сентября.