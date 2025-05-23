Вклад МСП в экономику Новосибирской области оценили на высоком уровне

В преддверии празднования Дня российского предпринимательства губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив выразили признательность представителям малого и среднего бизнеса (МСП) за их весомый вклад в экономическое развитие региона.

Губернатор подчеркнул, что оборот МСП в прошлом году превысил 2,66 триллиона рублей, что составляет около 45% от общего экономического оборота области. В секторе МСП занято свыше 465 тысяч человек, а также 250 тысяч самозанятых, что обеспечивает седьмое место в России по численности работников в этой сфере. Доля МСП в валовом региональном продукте составляет около 38%, увеличившись за последние 5-6 лет на 5-8%.

Травников отметил, что малый и средний бизнес рассматривается как важный партнер, с которым совместно обсуждаются вопросы поддержки и преференций, а также находятся взаимовыгодные решения. Такой диалог, осуществляемый при поддержке регионального отделения «Опоры России», приносит ощутимые результаты. Он также подчеркнул, что развитие МСП опережает темпы роста промышленности в регионе.

Глава региона также отметил активную гражданскую позицию новосибирских предпринимателей, их участие в многочисленных общественных и социальных проектах, включая поддержку участников специальной военной операции.

В рамках мероприятия Андрей Травников вручил благодарственные письма предпринимателям и ознакомился с продукцией местных производителей на выставке-ярмарке «Новосибирь».

Напомним, что, начиная с 2023 года, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с «Опорой России» организует праздничные мероприятия, включающие выставку-ярмарку местных товаров и деловую программу.

Выставка-ярмарка демонстрирует рост числа участников: от 50 в 2024 году до 70 — в 2025, представляющих натуральные продукты, региональные бренды одежды, промышленные и ремесленные товары, а также сувениры.

Второй год подряд в рамках празднования Дня российского предпринимательства проводится ярмарка вакансий, организованная «Опорой России», министерством труда и Центром занятости населения Новосибирска.

Ярмарка объединяет работодателей из различных отраслей, включая индустрию гостеприимства, услуг, кредитно-финансовые организации, производителей, консалтинговые и торговые компании.

Глава региона выразил благодарность предпринимателям за обеспечение занятости, достойной заработной платы и решение важных социальных задач, способствующих стабильности общества.