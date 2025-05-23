Новое кафе открылось в Новосибирске вместо «Кузины»

«Бум» на открытие новых кофеен в Новосибирске продолжается. Так, в пятницу, 23 мая, в городе начнет работать кондитерская-кафе «Фреш by Панакота».

Автором новой концепции является двукратный обладатель титула лучшего кондитера Сибири и Дальнего Востока Татьяна Чужинова. Её проект кафе-кондитерской «Панакота» уже реализуется на закрытой территории жилого комплекса «Панорама». И теперь он решил выйти за пределы этого камерного пространства.

«Фреш by Панакота» занял помещение, где раньше находилась кондитерская «Кузина», последний год переживающая непростые времена и находящаяся на грани банкротства. Кстати, «Кузина» — это далеко не единственная кофейня, покинувшая территорию этого ЖК. Только на данный момент за 2,5 миллиона рублей в «Панораме» на Немировича-Данченко продается кофейня Gussi. А буквально в соседнем доме — кофейня красноярской сети Green House, не проработавшая на данной локации и полугода.

Кафе «Панакота» открылось в Новосибирске в 2023 году. Это семейный проект, принадлежащий Константину и Татьяне Чужиновым.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 471 кофейня, и более 1800 точек, где продаются кондитерские изделия.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале июня новосибирский бренд «Горячий цех», представляющий концепцию современного мясного ресторана, откроет новое заведение в Кемерово. Это заведение станет пятым в географии его присутствия.