Стало известно, сколько получают ректоры новосибирских университетов

На сайте Миннауки РФ в открытом доступе опубликован документ о доходах ректоров вузов России.

Согласно декларации, Михаил Федорук, ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ), получает самую высокую зарплату среди глав новосибирских вузов. Его среднемесячный доход составляет 840 177 рублей.

На втором месте в зарплатном рейтинге находится руководитель Новосибирского государственного технического университета, Анатолий Батаев. В прошлом году его среднемесячный доход составил 639 998 рублей.

Третье место в рейтинге занимает Наталья Багрова, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова — 587 825 рублей.

Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов занял четвертое место по уровню заработной платы. В прошлом году его среднемесячный доход составил 497 212 рублей.

На пятом месте в рейтинге указан ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александр Карпик с доходом 473 454 рубля в месяц. Напомним, что Александр Карпик ушел из жизни в феврале 2025 года. Он умер на рабочем месте.

Шестую позицию занимает Юрий Сколубович, ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (СИБСТРИН). Его среднемесячный доход составил 403 294 рубля.

Евгений Рудой, глава Новосибирского государственного аграрного университета, занимает последнее место в зарплатном рейтинге ректоров вузов города. В прошлом году его ежемесячный доход составлял около 349 773 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на 24 месте рейтинге регионов по динамике зарплат. Аналитики подсчитали, когда большинство жителей региона смогут получать зарплату в размере 100 тысяч рублей.