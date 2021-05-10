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Вклады в Банке «Левобережный» стали выгоднее

  • 10/05/2021, 11:20
Банк повысил ставки по срочным вкладам для физических лиц до 6,25% годовых. Если у вас есть накопленные сбережения в размере от 30 тысяч рублей, сделайте первый шаг к получению пассивного дохода и оформите вклад.

Банк предлагает разные вклады в зависимости от срока и способа размещения денежных средств. Каждый сможет выбрать наиболее комфортные для себя условия. Новости компаний

Например, вклад «Любимый» можно разместить на год под 5% годовых, на полтора года – под 5,5% годовых, на два года – под 6% годовых. При открытии через интернет-банк Faktura.ru или мобильное приложение BL-online ставка увеличится на 0,25% годовых. Таким образом, вы заработаете наибольший доход, выбрав максимальный срок размещения и дистанционный способ открытия.

Допустим, вы разместили в режиме онлайн 150 тысяч рублей на 2 года. В этом случае по окончании срока вклада вы получите 168 750 рублей. При этом доход будет поступать на ваш счет ежемесячно, и вы сможете им пользоваться в любой момент, не дожидаясь закрытия вклада. Заработанные проценты можно снимать или перечислять на другие счета по необходимости.

Для клиентов, получающих пенсию через Банк «Левобережный», установлены максимальные ставки по вкладу «Любимый». Пенсионеры могут разместить средства под 5,25%, 5,75% или 6,25% годовых на один, полтора или два года соответственно. Для оформления вклада нужно обратиться в любое отделение банка.

Ставки увеличены и по вкладу «Капиталъ». Открыть его можно на полтора года. Проценты выплачиваются на отдельный банковский счет каждые 3 месяца, исходя из срока нахождения средств на вкладе:

90 дней – 5,25% годовых,

91-180 дней – 5% годовых,

181-270 дней – 4,75% годовых,

271-360 дней – 4,5% годовых,

361-450 дней – 4,25% годовых,

451-540 дней – 5,25% годовых.

Указанные ставки действуют при открытии вклада в интернет-банке или мобильном приложении. Закрыть его можно досрочно без потери выплаченных процентов.

Добавим, что минимальная сумма вклада «Любимый» – 50 тысяч рублей, «Капиталъ» – 30 тысяч рублей. Дополнительные взносы и расходные операции со вклада не предусмотрены.

Подобрать вклад с учетом ваших пожеланий можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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Теги : финансы вклады банки Банк Левобережный


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