Новый проект Андрея Алексеева — «Мира Парк» — стартует в июне

Первый в Новосибирске частный парк — «Мира Парк» — запустил продажу билетов и назвал дату открытия — 12 июня.

— «Мира Парк» — территория познавательного отдыха, — отмечается на сайте проекта. — Парк расположен в живописном месте в 20 км от Новосибирска на площади 15 га. В природный пейзаж вписаны необычные парковые объекты, которые гармонично соединяют в себе природные и космические элементы: амфитеатр, Сад Камней «Созвездия», полнокупольный планетарий, павильоны «Дом Звука» и «Дом Земли», детская площадка, пляж, интерактивная Аллея 7.

В пилотном режиме парк заработал еще в 2019 году. Первой интерактивной площадкой был Дом Звука. На тот момент объем инвестиций в проект оценивался в 200 млн рублей. В прошлом году открылся Критский лабиринт. Его протяженность около 1300 м. Создатели парка уверяют, что прогулка по лабиринту — отличная возможность для расслабления и решения проблем.

— Монумент Истины — сердце парка и центр Критского лабиринта. Этот объект разработан специально для «Мира Парка»! Для его создания потребовались 500 т камня и 1227 кв. м стекла, — поясняется в группе проекта «ВКонтакте».

В этом году количество интерактивных площадок в парке увеличится. В частности, появится локация «Домики мастеров» и пляж.

— В локации будут проходить творческие мастер-классы, где гости могут сделать что-то своими руками, сходить на йогу или танцы, получить консультацию астролога или нумеролога, а может, попробовать что-то, что никогда в жизни не делали, — рассказывается в группе проекта. — Рядом с домиками мастеров располржится ярмарка, где можно будет купить сделанные ремесленниками работы.

Кстати, инициаторы проекта приглашают мастеров к сотрудничеству в рамках этой локации.

— Кто-то считает, что «Мира»» — это бизнес. Но для меня и моих коллег «Мира» — это возможность повышать уровень своей осознанности через очищение и саморазвитие. Подобно тому, как при желании нарастить мышцы мы берем штангу, при желании «нарастить» личность мы берем проекты. Бросаем себе вызов, идем по выбранному пути и, благодаря этому, развиваемся, — приводятся на сайте проекта слова его идеолога Андрея Алексеева.

Стоимость посещения парка при покупке билета в мае в рамках предпродажи — 300 рублей за ребенка и 650 за взрослого. В июне — 750 и 900 за взрослого в будни и выходные, и 350 и 500 рублей на ребенка соответственно. В эту цену не входят индивидуальные мастер-классы и фуд-корт. Для посещения пляжа также нужно будет купить еще один билет: для детей — 400 и 500 рублей в будни и выходной, для взрослых — 600 и 700 рублей. Время посещения парка и пляжа при этом не ограничивается.

«Мира Парк» расположен за городом — в Мошковском районе, в поселке Октябрьский. В этом году организаторы не планируют запускать до него трансфер, то есть добраться можно будет только на машине.

«Мира Парк» является одним из проектов группы компаний «Мира» новосибирского бизнесмена Андрея Алексеева. В список проектов, реализованных Алексеевым также входят «Мира Деревня», «Мира Термы. Сосновый бор», «Мира Усадьба Теректа», «Мира Клуб». Общая идея проектов — формирование пространства для здорового отдыха и развития. В 2020 году году «Мира Парк» вошел в топ-10 лучших проектов России в программе «Креативные индустрии», отмечается в группе проекта «ВКонтакте».