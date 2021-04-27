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Покупатели жилья в новостройках выбирают «комфорт»

  • 27/04/2021, 16:19
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Два года назад новосибирские эксперты рынка недвижимости стали отмечать растущий спрос на жилье комфорт-класса.

При существенной разнице в цене квадратного метра между классами «эконом» и «комфорт» покупатели делают выбор в пользу последнего. Это объясняется в том числе и тем, что застройщики качественных объектов добавляют опции, которые повышают уровень комфорта проживания в квартире и экономят деньги клиентов.

Новосибирские застройщики, даже те, кто еще недавно специализировался на классах «эконом» и «стандарт», расширяют линейку проектов, включая в нее объекты более высокого класса. Причина на поверхности — покупатели стали отдавать предпочтение квартирам в жилых комплексах повышенной комфортности рядом с ключевыми магистралями города, неподалеку от линий метро и социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник.

В пресс-службе новосибирского застройщика ГК «Расцветай» пояснили, что увеличение предложений в сегменте комфорт-класса связано в том числе и с изменением структуры потребителей на рынке недвижимости.

— Если, к примеру, лет пять назад во главе угла стоял инвестор (люди вкладывали деньги, покупая квартиры для их дальнейшей перепродажи в новых домах эконом-класса), то в данный момент главенствующие позиции отданы покупателю, который для себя выбирает самое лучшее, — говорят в компании.

Подтверждением того, что покупатели делают выбор в пользу комфорта, служат объемы продаж квартир этого класса. Так, в рейтинге, составленном аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, компания «Расцветай», строящая жилье только комфорт- и бизнес-класса, по итогам 2020 года заняла первое место по объемам продаж строящегося жилья. В  первом квартале 2021 года компании удалось сохранить первенство (по данным Управления Росреестра по Новосибирской области).

Люди готовы платить больше, понимая, что приобретают жилье на много лет вперед, а то и на всю жизнь. Но при этом обращают внимание на честное соотношение цена/качество, переплачивать никто не хочет. В последние годы желающие приобрести жилье смотрят на соотношение площади квартир и полезных квадратных метров, внутреннюю отделку подъездов и мест общего пользования, инженерное обеспечение, уровень безопасности, благоустройство придомовой территории и организацию паркинга. Совсем недавно к упомянутым характеристикам добавились внутренняя отделка квартир, качество остекления и продуманность входных групп.

Квартиры в объектах ГК «Расцветай» сдаются с предчистовой отделкой, что позволяет их жильцам обустраивать жилье по своему вкусу, используя индивидуальные дизайнерские решения. Это, конечно, стоит денег. Но ремонт в квартирах от компании «Расцветай» собственникам обходится дешевле, потому что застройщик берет на себя два основополагающих элемента: входные двери и окна. Их не нужно менять, как это принято при сдаче в домах класса «стандарт». Застройщик в своих ЖК использует только высококачественные изделия от известных надежных производителей. Экономия с учетом того, что не придется тратить средства на замену окон и входной двери, может составить более 100 тысяч рублей. Цены на входные двери в Новосибирске колеблются от 10 тысяч (двери китайского производства, которые, как правило, жильцы и меняют) до 50 тысяч рублей и выше. Прибавьте к этому стоимость окон и их установку (цена одного пластикового окна варьируется от 10 до 20 тысяч).

Например, в ЖК «Расцветай на Маркса» застройщик установил стальные входные двери от компании «Город Мастеров», изготовленные по индивидуальному дизайн-проекту. Входная дверь — основной атрибут любого жилого помещения. В первую очередь, дверь является элементом защиты от нежелательных посетителей, от холода и пыли. Двери в комплексах ГК «Расцветай» имеют высокий уровень тепло- и шумоизоляции: три контура уплотнения, пятикамерный пазовый уплотнитель, заполнение минеральной плитой 100 мм.

Двери в комплексах ГК «Расцветай» имеют высокий уровень тепло- и шумоизоляции: три контура уплотнения, пятикамерный пазовый уплотнитель, заполнение минеральной плитой 100 мм

Для предотвращения взлома двери оснащены противосъемными ригелями, защищающими от спиливания петель, имеют ребра жесткости, два основных замка и дополнительную ночную задвижку.

Еще одно достоинство дверей — высококачественное окрашивание. Покрытие порошково-полимерной краской долговечно и достойно выглядит. Оно устойчиво к выгоранию и царапинам и относится к классу антивандальных.

Важный конструктивный элемент дома — окна. Они создают в квартире комфортный микроклимат и могут служить интересным акцентом в интерьере. В объектах ГК «Расцветай» установлены окна с двухкамерным стеклопакетом Life Glass или StopSol и кашированным профилем.

За сложным определением Life Glass кроется вполне простая арифметика: покрытые серебряным напылением стекла и заполненная инертным газом камера не пропускают ультрафиолет и не позволяют уходить теплу через двойную защиту. Поэтому летом происходит экономия на кондиционировании, а зимой на отоплении. Особого внимания заслуживает скрытая фурнитура. Она обеспечивает отсутствие сквозняков, лучшую регулируемость, защиту от попадания пыли и грязи снаружи, гарантирует безопасность детей и домашних животных. А поворотно-откидные створки окна удобны в эксплуатации и надежны.

В объектах ГК «Расцветай» установлены окна с двухкамерным стеклопакетом Life Glass или StopSol и кашированным профилем

Особое внимание застройщик уделяет монтажу окон. Оконный блок устанавливается в зону утеплителя. С точки зрения энергоэффективности — оптимальное решение. Окна с заниженным подоконником на уровне 600 мм от пола создают ощущение света и простора.

Таким образом, подбирая вариант будущего жилья, покупателям следует провести объективную оценку каждого параметра. Такой подход позволит достичь максимального соответствия потребностей и материальных возможностей.

В настоящее время у ГК «Расцветай» 145 061 кв. м в активной фазе строительства. Сейчас открыты продажи квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», в домах «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и флагманском проекте компании — ЖК «Расцветай на Красном».

Центральный офис продаж:

ул. Фрунзе, 228, офис 1

тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном».
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Фото предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость в Новосибирске надежный застройщик ГК Расцветай


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