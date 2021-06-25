Прокуратура приостанавливает работу «Космоса» через суд

После проверки прокуратуры Калининского района Новосибирска с привлечением инспектора ГУ МЧС России по Новосибирской области в ООО «Центр хоккейного мастерства» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, говорится в сообщении ведомства

По результатам проверки прокурором Калининского района в отношении директора центра было возбуждено дело об административном правонарушении, в отношении юридического лица и инженера общества — за нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с заявлением о приостановке деятельности ООО «Центр хоккейного мастерства» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

«Центр хоккейного мастерства «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого был создан в рамках концессионого соглашения. Открыт в феврале 2021 года. Ранее мэрия сообщала, что реконструкция «Космоса» – одно из звеньев подготовки Новосибирска к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Инвестор вложил в проект более 100 млн рублей.