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Производитель чипсов Binggrae увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

  • 17/04/2023, 17:22
Производитель чипсов Binggrae в России «Восточная снековая компания» (ВСК), являющийся резидентом Промышленно-логистического парка Новосибирской области, подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда».

национальные проекты России, АИР НСОВнедрять инструменты бережливого производства на предприятии начали с линии обжарки в соли и упаковки. На производстве работают более 100 человек, объём выпуска продукции в 2021 году составил почти 41,5 млн упаковок, доставляются чипсы в торговые сети по всей России. Благодаря оптимизации наполовину снизилось незавершённое производство – с 48 до 21 тысячи кг, а выработка каждого сотрудника на линии увеличилась на 11% – до 458 кг в смену.

«Участие в нацпроекте дало хорошие результаты: мы планировали увеличить выработку на 10% и добились этого. Но такой показатель – не предел: при необходимости наше предприятие может увеличить выработку в смену на 28%, это подтвердил проведенный на производстве эксперимент. Кроме того, мы выстроили работу службы логистики и, чтобы разгрузить склад на производстве, расширили внешний склад продукции – взяли в аренду дополнительное помещение», – говорит генеральный директор ООО «ВСК» Алексей Кармышев.

Во время диагностики производства рабочая группа предприятия и эксперты Регионального центра компетенций АИР НСО обнаружили большое число внеплановых остановок оборудования. Для сокращения простоев специалисты разработали стандарт для автономного обслуживания оборудования и график профилактического осмотра. Кроме того, были выявлены переполненность склада сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией, а также неравномерность отгрузки. Чтобы решить эти проблемы, в компании определили необходимое количество запасов полуфабрикатов, проанализировав их расходы за два предыдущих года. В итоге за полгода запасы сократили в два раза, что позволило сэкономить более 8 млн рублей. Также установили правила размещения и отгрузки полуфабрикатов и внедрили метод бережливого производства «защита от ошибок».

«По технологии полуфабрикат должен быть выдержан на складе при определенной температуре не менее суток. Мы решили установить на складе специальные таблички с датой поступления полуфабриката, названием и визуальным обозначением продукта. Все это позволяет соблюдать порядок размещения, хранения, отгрузки, а также отслеживать сроки годности каждой партии», – поясняет руководитель проекта РЦК Вячеслав Колечкин.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : национальные проекты России Восточная снековая компания АИР НСО


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