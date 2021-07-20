Владельцам карт «МИР» сообщили важную новость

Пять крупных банков уже подключают карты «МИР» к Apple Pay. Одним из первых загрузить свои карты в iPhone смогут клиенты банков «Открытие» и Росбанка. К системе также подключатся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Предоставление такой услуги также планируют в МКБ. До сегодняшнего дня оплачивать услуги карты «Мир» можно было через Samsung Pay, Mir Pay и на смартфонах с Android.

Функция будет доступна с 20 июля с разу для клиентов нескольких российских банков.

Напомним, о том, что банки смогут подключить карты «МИР» к системе Apple Pay, говорилось еще в феврале этого года. Тогда платежная система «МИР» разослала банкам информационный бюллетень, в котором сообщила, что у них с 27 апреля появиться техническая возможность начать процесс по подключению национальных карт к Apple Pay.

Apple Pay в России был запущен в 2016 году, но все это время карты «Мир» сервис не поддерживал. В конце 2019 года международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) назвала Россию мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. По данным опроса НАФИ, который был проведен в начале 2021 года, самым популярным сервисом у россиян является Google Pay (его использовали 32% совершавших бесконтактные платежи), Apple Pay на втором месте — 30%, на третьем — Samsung Pay (17%). Apple Pay и Samsung Pay чаще используют в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay — в других крупных городах России.