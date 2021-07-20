В отношении бывшего председателя комитета по рекламе мэрии Новосибирска возбуждено три уголовных дела

— В период с апреля по ноябрь 2019 года сотрудник мэрии неправомерно уклонялся от выдачи индивидуальному предпринимателю разрешения на размещение рекламной конструкции, отказал ему в выдаче соответствующего разрешения, чем препятствовал извлечению дохода от эксплуатации рекламной конструкции и нарушил права и законные интересы индивидуального предпринимателя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Новосибирской области.

Также, по версии следствия, в период марта по сентябрь 2020 года представитель коммерческой организации перечислил на расчетный счет подконтрольной председателю комитета рекламы организации 72 тысячи рублей, чтобы беспрепятственно подать документы и получить разрешение на размещение рекламы.

Также, по данным следствия, в августе 2020 года представитель одной из коммерческих организаций обратился к чиновнику с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. Для положительного решения вопроса он перечислил на счет подконтрольной Лобыне компании 20 тысяч рублей.

Напомним, глава комитета Дмитрий Лобыня был арестован в сентябре прошлого года. Изначально ему вменяли часть пятую ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).