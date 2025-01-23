Новосибирский фонд развития промышленности докапитализируют на миллиард

Со дня на день будет подписано постановление правительства РФ, в рамках которого Новосибирская область должна получить право на списание 20 млрд рублей бюджетных кредитов. Об этом на заседании бюджетного комитета регионального парламента сообщил министр экономического развития области Лев Решетников.

По его словам, главный вопрос, на который региону сегодня предстоит ответить ― готова ли экономика «переварить» такие деньги.

В частности, средства списанных бюджетных кредитов планируется вкладывать по ряду направлений.

— Не менее 50% должны пойти на проекты сферы ЖКХ. То есть более 2 млрд в год на протяжении 5 лет. Предварительный перечень объектов уже подготовлен. Речь идет как о больших инфраструктурных объектах, так и о мелких, — пояснил министр.

Второе направление — поддержка проектов, которые будут способствовать развитию экономики, прежде всего производственных.

— Мы предлагаем за счет списанных бюджетных кредитов увеличить капитализацию регионального Фонда развития промышленности, чтобы иметь возможность предоставлять льготные кредиты. В первый год докапитализировать его на 1 млрд рублей, а затем еще. Это сегодня было бы крайне востребовано, — подчеркнул Решетников.

По его словам, первые проекты на получение льготных кредитов уже отсмотрены на совещании под руководством первого замгубернатора Владимира Знаткова. Список проектов в Минэкономразвития пока не комментируют.

— Это небольшие, но очень нужные инвестиционные проекты наших новосибирских заводов. Кредиты будут предоставляться по ставке до 5% годовых, а для участников нацпроекта «Повышение производительности труда» — под 1%, — добавил Решетников.

Кроме того, средства будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры ПЛП, Академпарка, а также Технопарка в «СмартСити». Ранее Решетников отмечал, что эти деньги также планируется направить на создание инфраструктуры для «Особой экономической зоны».

Напомним, Фонд развития промышленности Новосибирской области создан в 2018 году с капитализацией в 40 млн рублей. Учредитель — Минпромторг Новосибирской области, директор — Виктор Карбовский. Выручка в 2023 году составила 168 тысяч рублей (-89%), чистая прибыль — 9,8 млн, капитал — 534,6 млн руб. (+26%). Как отмечается на сайте фонда, максимальный размер предоставляемых займов составляет 100 млн рублей.

В октябре прошлого года редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в число 25 регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту на сумму налоговых доходов, поступивших в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов.