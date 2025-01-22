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Подрядчик сфальсифицировал данные в документах лыжной базы под Новосибирском

  • 22/01/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Подрядчик сфальсифицировал данные в документах лыжной базы под Новосибирском
Недостоверные сведения сорвали строительство объекта

Руководители двух коммерческих организаций задержаны за подозрение в хищении муниципальных средств. Преступление выявлено сотрудниками прокуроры и УФСБ.

Как сообщили в областной прокуратуре, директор компании сфальсифицировала документы о наличии у организации допуска на проведение работ в области геологии. Благодаря этому компания смогла выиграть торги, объявленные администрацией Кудряшовского сельсовета, на разработку проектно-сметной документации для строительства лыжной базы в поселке Приобский.

Для того, чтобы придать видимость законности своих действий она привлекла руководителя другой компании, имеющей необходимый допуск, который за вознаграждение заверил документы своей печатью. За разработку ПСД подрядчик получила из муниципального бюджета более 2,5 млн рублей.

— В ходе проверки установлено, что содержащиеся в проектной документации сведения недостоверны, строительство лыжной базы на основании них невозможно, — подчеркнули в прокуратуре.

В отношении директора подрядчика возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, руководителю второй компании вменяется незаконное получение денег за совершение действий в интересах дающего.

По данным сервиса Контур Фокус, в 2022 году Кудряшевский сельсовет подписал контракт на разработку ПСД лыжной базы с компанией ООО «Проектное бюро Назаров». Стартовая цена контракта составляла 3,8 млн рублей, победитель согласился выполнить работу за 3,26 млн.  Ранее компания готовила проектную документацию для лыжной базы в Верх-Туле (1,4 млн рублей), работала с ПСД нескольких детских школ искусств, школ, детского сада в Марусино, а также ФАПов. Общая сумма заключенных контрактов — 16,5 млн рублей.

ООО «Проектное бюро Назаров» образовано в 2018 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредитель и директор компании Анна Шматкова. Выручка компании за 2023 год составила 26,7 млн (+123%), чистая прибыль — 2,6 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчику, строившему школу в городе Обь, предъявлено обвинение. Его руководителей подозревают в покушении на мошенничество. 

Иллюстрация – скрин из видео прокуратуры Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : проектно-сметная документация подрядчик мошенничество


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