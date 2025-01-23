Школьников придавило деревом во время штормового ветра в Новосибирске

Жительница Новосибирска выразила обеспокоенность тем, что в городе не осуществляется своевременная вырубка сухих деревьев. Она подчеркнула, что в условиях ветра такие деревья могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, как это произошло с её ребёнком.

22 января в 12:30 дня ее сын вместе с одноклассником возвращался домой около школы №182 по адресу Зорге, 21. В этот момент на них упало трухлявое дерево. Дети получили травмы.

— Моего сына госпитализировали с переломом, ушибами, испугом. Кто за это должен нести ответственность? Как уберечь детей от этого, чтобы они могли дойти до дома живыми и здоровыми? Куда писать? На кого жаловаться?, — рассказала мама пострадавшего в группе АСТ-54.

Жители столицы Сибири начали активно комментировать ситуацию.

— Сейчас все, абсолютно все деревья вырубят на Зорге. — Напишите заявление прокурору Кировского района с просьбой провести проверку по данному факту, привлечь виновных лиц к ответственности. — Не факт, что оно было трухлявое, вчера такой ураган был. Может, надо было не отпускать ребёнка в такую погоду.

Ранее редакция сообщал о том, что в Новосибирске рассказали о повреждениях после штормового ветра. В областном центре сильные порывы ветра срывали крыши и балконные рамы, а в Бердске на проезжую часть обрушилась огромная ель.