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Владельцы крупных ТЦ могут сорвать распродажу H&M

  • 21/07/2022, 17:00
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Владельцы крупных ТЦ могут сорвать распродажу H&M
Если ритейлер не согласует с ними условия выхода.

Торговые центры РФ готовы заблокировать распродажу шведского ритейлера H&M, если он не согласует с ними условия выхода. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что владельцы торговых объектов готовы выставить охрану около магазинов и отключить свет, чтобы помешать работе точек в дни распродажи.

По мнению владельцев крупных ТЦ, ритейлер должен восполнить дополнительные потери, связанные с его уходом из России. Стороны ведут переговоры, который продлятся минимум две недели, говорит Люлин, после этого распродажа может начаться.

— Владельцы ТЦ инвестировали деньги в отделку помещений для H&M и устанавливали в магазинах ритейлера эскалаторы. Кроме того, аренда магазинов в период простоя была для шведской компании дешевле. Многие ТЦ заключили с компанией долгосрочные договоры, и выйти из партнерства без санкций не получится, — объяснил Павел Люлин.

По его словам, владельцы российских объектов хотят, чтобы компания оплатила аренду до конца текущих договоров.

Напомним, магазины H&M в России закрылись после начала военной операции на Украине. В конце июня H&M начала расторгать договоры аренды с торговыми центрами, а 18 июля объявила, что уйдет с российского рынка.

Перед закрытием ритейлер собирается распродать остатки товаров. Начало распродажи запланировано на 1 августа, и она будет проходить поэтапно.

Фото: pixabay.com — vargazs

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции ритейл распродажа бизнес


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