Куйбышев переводят на альткотельную

Подписано распоряжение правительства РФ об отнесении города Куйбышев (Новосибирская область) к ценовой зоне теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Сибирская генерирующая компания».
— Куйбышев стал 12-м муниципалитетом в контуре СГК, перешедшем на метод альткотельной. Начало было положено в 2018 году, когда первым городом страны, практически применившем новую модель, стал Рубцовск (Алтайский край), — напомнили в пресс-службе компании.
К настоящему времени масштабные инвестиционные проекты по ремонту и перекладке тепловых сетей выполняются в Барнауле и Бийске (Алтайский край), в Красноярске и Канске (Красноярский край), а также в Кемерове, Абакане и Усть-Абакане.
Благодаря альткотельной в 2021 году были построены новые тепловые магистрали от Абаканской ТЭЦ в город Черногорск (Хакасия) и от Беловской ГРЭС в город Белово (Кузбасс).
С этого года начаты работы в Новосибирске, где перекладка тепловых магистралей выросла в 6 раз по сравнению с 2021 годом.
Ранее мэрия и СГК уведомляли депутатов Заксобрания о намерениях Новосибирска перейти в ценовую зону и работать по методу альткотельной с 1 июля 2022 года.
Фото предоставлено пресс-службой СГК
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