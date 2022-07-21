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Куйбышев переводят на альткотельную

  • 21/07/2022, 16:59
Автор:
новости Новосибирска
По данным на осень 2021 года, стоимость инвестпрограммы на 10 лет составляла 500 млн рублей.

Подписано распоряжение правительства РФ об отнесении города Куйбышев (Новосибирская область) к ценовой зоне теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Сибирская генерирующая компания».

— Куйбышев стал 12-м муниципалитетом в контуре СГК, перешедшем на метод альткотельной. Начало было положено в 2018 году, когда первым городом страны, практически применившем новую модель, стал Рубцовск (Алтайский край), — напомнили в пресс-службе компании.

К настоящему времени масштабные инвестиционные проекты по ремонту и перекладке тепловых сетей выполняются в Барнауле и Бийске (Алтайский край), в Красноярске и Канске (Красноярский край), а также в Кемерове, Абакане и Усть-Абакане.

Благодаря альткотельной в 2021 году были построены новые тепловые магистрали от Абаканской ТЭЦ в город Черногорск (Хакасия) и от Беловской ГРЭС в город Белово (Кузбасс).

С этого года начаты работы в Новосибирске, где перекладка тепловых магистралей выросла в 6 раз по сравнению с 2021 годом.

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Напомним, обращение от Куйбышева и ООО «СГК» о переходе города на метод альтернативной котельной поступило в приемную Заксобрания Новосибирской области в октябре 2021 года. Стоимость инвестпрограммы на 10 лет на тот момент составляла 500 млн рублей. В пресс-службе компании редакции пояснили, что актуальный объем работ по альткотельной и стоимость инвестпрограммы уточняются.

 

 

Ранее мэрия и СГК уведомляли депутатов Заксобрания о намерениях Новосибирска перейти в ценовую зону и работать по методу альткотельной с 1 июля 2022 года. 

Фото предоставлено пресс-службой СГК

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : теплоснабжение инвестиции бизнес альткотельная


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