Крупный производитель мяса заговорил о новом повышении цен на индейку

В компании «Черкизово» планируют на 6,5% повысить цены на продукцию из индейки, которую выпускают под своими брендами и собственными торговыми марками сетей, передает газета «Ъ», ссылаясь на уведомление Олега Закова, директора «ТД Черкизово», партнерам.

Подорожание продукции может произойти по целому ряду причин, среди которых рост затрат на оборудование, упаковку, логистику, а также конкуренция за работников.

Сотрудники «Черкизово» уверены, что из страны ушли некоторые производители запчастей и оборудования, которые важны для переработки индейки, поэтому весь процесс стал дороже вдвое. Инкубационные яйца стали обходиться на 19% дороже, транспортные услуги – на 10%, а закуп упаковки – на 20% дороже. Также выросли затраты на сотрудников на 19%, так как увеличивается конкуренция за них в разных отраслях экономики.

При этом отмечается, что предстоящим подорожанием получится компенсировать лишь часть затрат.

Напомним, что «Черкизово» производит индейку под брендом «Пава-Пава», колбасы, свинину, курятину.

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