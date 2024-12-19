Владелец заброшенного новосибирского завода заплатит 1,5 млн ребёнку за травмы

Несчастье произошло в октябре 2021 года в Болотном. 13-летний подросток играл с друзьями на территории заброшенного кирпичного завода. Отмечается, что площадка не была огорожена, на ее территории отсутствовала охрана с предупреждающими табличками.

На площадке находятся полуразрушенные корпуса зданий, строительный мусор, железобетонные плиты, с одной из которых мальчик и упал.

— Его доставили в больницу. В результате падения подросток получил телесные повреждения, которые согласно заключению судебно-медицинского эксперта оцениваются как средней степени тяжести вред здоровью, — говорится в сообщении Новосибирского областного суда.

На протяжении шести месяцев подросток не мог самостоятельно ходить и испытывал боль. Все это усугубилось тем, что он лишился своей мечты – стать военным.

Согласно выписке ЕГРН, собственником территории и сооружений является строительная фирма.

Родители несовершеннолетнего подали иск в суд к собственнику здания, администрации Болотнинского района и города Болотное.

— Разрешая спор, Болотнинский районный суд Новосибирской области пришел к выводу, что имеются основания для привлечения к материальной ответственности собственника здания, не обеспечившего соблюдение требований безопасности при демонтаже объекта недвижимости, — отмечается в сообщении суда.

Со строительной фирмы в пользу пострадавшего взыскана компенсация в виде 300 тысяч рублей, а также сверх возмещения вреда в размере 1 миллиона рублей в связи с нарушением требований безопасности при сносе объекта.

Родители мальчика получили по 100 тысяч рублей каждый.

Строительная фирма попыталась обжаловать решение в Новосибирском областном суде, считая себя ненадлежащим ответчиком. В апелляционной жалобе они сказали, что участок, где травмировался ребенок, находится в ведении органа местного самоуправления. В дополнение отмечено, что компания завершила демонтаж своего объекта и утилизировала строительные отходы.

Однако Фемида сочла все доводы несостоятельными и оставила решение суда первой инстанции без изменения. Строительная компания выплатит родителям пострадавшего подростка 1,5 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что компенсацию за травму ребенка на детской площадке выплатит УК в Новосибирске. Несовершеннолетний упал с игрового оборудования.