Рекламодателям

Владелец заброшенного новосибирского завода заплатит 1,5 млн ребёнку за травмы

  • 19/12/2024, 13:45
Автор: Артем Рязанов
Владелец заброшенного новосибирского завода заплатит 1,5 млн ребёнку за травмы
Получив травму, мальчик лишился своей мечты

Несчастье произошло в октябре 2021 года в Болотном. 13-летний подросток играл с друзьями на территории заброшенного кирпичного завода. Отмечается, что площадка не была огорожена, на ее территории отсутствовала охрана с предупреждающими табличками.

На площадке находятся полуразрушенные корпуса зданий, строительный мусор, железобетонные плиты, с одной из которых мальчик и упал.

— Его доставили в больницу. В результате падения подросток получил телесные повреждения, которые согласно заключению судебно-медицинского эксперта оцениваются как средней степени тяжести вред здоровью, — говорится в сообщении Новосибирского областного суда.

На протяжении шести месяцев подросток не мог самостоятельно ходить и испытывал боль. Все это усугубилось тем, что он лишился своей мечты – стать военным.

Согласно выписке ЕГРН, собственником территории и сооружений является строительная фирма.

Родители несовершеннолетнего подали иск в суд к собственнику здания, администрации Болотнинского района и города Болотное.

— Разрешая спор, Болотнинский районный суд Новосибирской области пришел к выводу, что имеются основания для привлечения к материальной ответственности собственника здания, не обеспечившего соблюдение требований безопасности при демонтаже объекта недвижимости, — отмечается в сообщении суда.

Со строительной фирмы в пользу пострадавшего взыскана компенсация в виде 300 тысяч рублей, а также сверх возмещения вреда в размере 1 миллиона рублей в связи с нарушением требований безопасности при сносе объекта.

Родители мальчика получили по 100 тысяч рублей каждый.

Строительная фирма попыталась обжаловать решение в Новосибирском областном суде, считая себя ненадлежащим ответчиком. В апелляционной жалобе они сказали, что участок, где травмировался ребенок, находится в ведении органа местного самоуправления. В дополнение отмечено, что компания завершила демонтаж своего объекта и утилизировала строительные отходы.

Однако Фемида сочла все доводы несостоятельными и оставила решение суда первой инстанции без изменения.  Строительная компания выплатит родителям пострадавшего подростка 1,5 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что компенсацию за травму ребенка на детской площадке выплатит УК в Новосибирске. Несовершеннолетний упал с игрового оборудования.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

226

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : травма суд компенсация завод


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Марина Брем-Язикова: Главным трендом 2025 года станет женственность

Марина Брем-Язикова: Главным трендом 2025 года станет женственность

Сегодня мода — это про выбор, индивидуальность, и подчеркну не отвержение правил, а словосочетание «в тренде» словно зазвучало потеря идентичности.
Все материалы
Новый год
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Маткапитал продолжит действовать до 2030 года в Новосибирской области
19/12/24 15:00
Общество
Двойную индексацию пенсии получат жители Новосибирской области в 2025 году
19/12/24 14:30
Общество
В квитанции новосибирцев по ЖКХ планируют добавить еще одну услугу
19/12/24 14:00
Бизнес Власть Общество
Владелец заброшенного новосибирского завода заплатит 1,5 млн ребёнку за травмы
19/12/24 13:45
Право&Порядок
Похитителя Деда Мороза ищут правоохранители Новосибирска
19/12/24 13:00
Общество
В 2025 году состоится общероссийская премия Data Fusion Awards
19/12/24 12:49
Финансы
Новосибирцы смогут оплатить проезд в метро по биометрии в 2025 году
19/12/24 12:30
Общество Транспорт
Владелец новосибирского ломбарда должен детям более полумиллиона рублей
19/12/24 12:00
Общество
Средняя стоимость «квадрата» на вторичке в Новосибирске достигла 115 тысяч рублей
19/12/24 11:00
Город Недвижимость
Федор Николаев сдал мандат депутата регионального парламента Новосибирской области
19/12/24 10:41
Власть Отставки и назначения
Мужчина вынес из горящего дома мертвых детей под Новосибирском
19/12/24 10:30
Общество
Национализировать ЖКХ предложили жители Новосибирска после коммунальных аварий
19/12/24 9:30
Бизнес Власть Общество
На прямую линию Путину новосибирцы пишут о мусорной концессии и памятниках
19/12/24 9:00
Власть Общество
Осужденную за взятки топ-менеджера «Ростеха» Лалетину выпустили из тюрьмы
18/12/24 18:30
Право&Порядок
Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют отложить ещё на год
18/12/24 18:00
Общество
Медиков избавили от уголовной статьи об оказании небезопасных услуг
18/12/24 17:30
Власть Медицина Общество
Линейный ускоритель СКИФ запустили в Новосибирске
18/12/24 17:00
Наука
Более миллиона рублей хотят взыскать с заключенных за побег в Новосибирске
18/12/24 16:30
Общество
Новый сезон «Цифрового ликбеза» научит безопасно покупать товары с доставкой
18/12/24 16:15
Технологии
Начальницу отдела Росздравнадзора обвиняют в мошенничестве
18/12/24 16:00
Право&Порядок
Популярное
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош
13/12/24 17:00
Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске
13/12/24 15:15
Изгнанные из России мигранты заявились в Новосибирск и попали за решётку
12/12/24 19:30
Новости компаний
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30
Банк Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области
12/12/24 10:05
Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке
12/12/24 9:35
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
11/12/24 10:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска