Компенсацию за травму ребенка на детской площадке выплатит УК в Новосибирске

В пользу ребенка взыскана компенсация за травму на детской площадке.
В апреле 2023 года во дворе дома № 3 по улице Междуреченской в Ленинском районе Новосибирска произошла неприятная ситуация: 10-летний мальчик упал с игрового оборудования «Додекаэдр».
— В результате ребенку был причинен закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом, ушиб мягких тканей, потребовалось длительное лечение, — говорится в сообщении
Прокуратура обратилась в суд в защиту интересов ребенка. Суд встал на сторону пострадавшего и постановил взыскать с управляющей компании компенсацию морального и материального вреда на сумму 556 тысяч рублей и штраф 272 тысяч рублей за неудовлетворение требований в добровольном порядке.
Взыскание находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора опасное оборудование демонтировано.
Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал Минстрой области завершить детсады-долгострои.
Источник фото: предоставлено пресс-службой
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