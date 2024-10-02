Компенсацию за травму ребенка на детской площадке выплатит УК в Новосибирске

В пользу ребенка взыскана компенсация за травму на детской площадке.

В апреле 2023 года во дворе дома № 3 по улице Междуреченской в Ленинском районе Новосибирска произошла неприятная ситуация: 10-летний мальчик упал с игрового оборудования «Додекаэдр».

— В результате ребенку был причинен закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом, ушиб мягких тканей, потребовалось длительное лечение, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура обратилась в суд в защиту интересов ребенка. Суд встал на сторону пострадавшего и постановил взыскать с управляющей компании компенсацию морального и материального вреда на сумму 556 тысяч рублей и штраф 272 тысяч рублей за неудовлетворение требований в добровольном порядке.

Взыскание находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора опасное оборудование демонтировано.

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