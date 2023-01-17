На товарах кузбасских производителей появится маркировка Роскачества

Роскачество и правительство Кемеровской области заключили соглашение о внедрении в регионе национальной системы качества. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасов.

– Если говорить о государственных знаках качества, которые российский потребитель знает и любит, то для нас очень важно, чтобы по результатам мониторинга качества региональных товаров у вас появились свои первые такие маркировки. И я уверен, что сможем все процедуры пройти в течение ближайшего полугода, – сказал Протасов.

По его словам, такие рейтинги кузбасских товаров помогут конечному потребителю определиться с качеством продуктов, избежать обмана.

Руководитель Роскачества добавил, что цены на товары со знаком государственного качества повышаться не должны, потому что повышение цены может повлечь за собой уменьшение количества продаж, а это не то, в чём заинтересованы производители.

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