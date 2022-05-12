Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России снова продлили

Росавиация вновь продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России, сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что новый запрет будет действовать до 19 мая. Согласно решению Росавиации, до 03:45 по московскому времени указанного дня будут ограничены полеты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

— Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, — добавили в Росавиации.

Рейсы в аэропортах ряда регионов юга и центральной России были приостановлены 24 февраля. В этот же день президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса.