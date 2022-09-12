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Новосибирская область стала общероссийским лидером рейтинга потребительского спроса

  • 12/09/2022, 12:36
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Новосибирская область стала общероссийским лидером рейтинга потребительского спроса
В среднем траты на человека в регионе составили 30,8 тыс. рублей. При этом больше всего средств уходило на оплату услуг и питание в заведениях общепита.

По информационным данным РИА Новости, в целом рост произошел в 26 регионах России. Возглавили список Новосибирская область (7,4%), Чукотка и Томская область (+7%).

Больше всего средств населения региона уходило на оплату услуг и питание в заведениях.

В Томской области это связано с эффектом базы во всех секторах, формирующих спрос, так как в прошлогоднем рейтинге эта область демонстрировала существенное снижение спроса. Чукотка продемонстрировала активный рост в общепите, а также позитивную динамику розничной торговли.

Кроме того, в десятке лидеров: Алтайский край (+3,7%), Иркутская область (+3,3%) и Республика Алтай (+2,4%).

Отмечается, что динамику потребительского спроса в российских регионах рассчитали за семь месяцев текущего года.

— Потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит, — добавили в издании.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске снижается потребительский спрос на товары первой необходимости.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : финансы рейтинг потребительского спроса лидер


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