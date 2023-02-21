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Россия вернется к традиционной системе высшего образования

  • 21/02/2023, 18:12
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Россия вернется к традиционной системе высшего образования
Об этом заявил президент страны Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

— Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, – подчеркнул глава государства.

При этом в телеграм-канале правительства РФ уточнили, что срок обучения по программе должен составлять от 4 до 6 лет, узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре. Аспирантура, в свою очередь, будет выделена в отдельный уровень образования. Ее основная задача — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

Путин отметил, что студенты, которые обучаются по действующим программам, смогут продолжить обучение. Также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Соответствующие поправки правительство совместно с парламентариями внесут в российское законодательство.

Ранее редакция сообщала, что президент предложил ввести льготную аренду для работников оборонных предприятий.

Фото с сайта Кремля

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия

Теги : президент РФ послание Федеральному Собранию образование в России высшее образование


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