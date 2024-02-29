Для регионального развития необходимо снизить нагрузку субъектов Федерации России. Для этого в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил ряд решений.

Списать 2\3 задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Он также напомнил, что в 2021 году в России запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 500 млрд рублей, которую потом расширили до 1 трлн рублей. Эти кредиты предоставлялись регионам под 3% годовых на 15 лет.

— Эти средства выделяются на развитие и регионы отмечают высокую эффективность программы. Эти средства не списываются. В 2024 году субъекты федерации начнут гасить эти займы, которые будут возвращаться в федеральный бюджет. Предлагаю вновь направлять эти средства в регионы на выдачу новых бюджетных инфраструктурных кредитов. С 2025 года будем наращивать портфель инфраструктурных кредитов —не менее 250 млрд рублей ежегодно, — сообщил Владимир Путин.

Кроме того, президент сообщил, что регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжения средствами при достижении целей нацпроектов.

— К примеру, субъект модернизирует поликлинику, качественно провел ремонт, но средства остались. Их можно не возвращать, а направить на покупку оборудования для отремонтированной поликлиники, — добавил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что к 2030 году все регионы России должны стать экономически более самодостаточными. Это необходимо для создания равных условий жизни по всей стране.

По данным Минфина Новосибирской области, на 1 февраля 2024 года, размер бюджетных кредитов региона составлял 38,5 млрд рублей. С помощью инфраструктурных кредитов область планировала строить метро, мосты и дороги.

Такие масштабные инвестиции позволят быстрее и лучше обновлять инфраструктуру и технологии в регионах, считает депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов.

— Это может сыграть огромную роль для Новосибирской области, ведь у нас строится четвертый мост через Обь и реализуется еще несколько масштабных и дорогостоящих инфраструктурных проектов. А такая финансовая поддержка, объявленная президентом РФ в своем послании, может позволить региональному бюджету направить деньги на завершение этих проектов, а не возвращать их Федеральному бюджету, — говорит Игнатов. — Города Новосибирска напрямую касается и поддержка реконструкции набережных парков, создание и благоустройство новых общественных пространств. Владимир Владимирович заявил о планах развития 2000 населенных пунктов и благоустройство 30 тысяч общественных мест. Новосибирск может и должен войти в эти федеральные программы. И это позволит сделать наш город красивее и удобнее для жителей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область получит 2 млрд 340 млн рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты в 2024 году.