Владимир Путин поздравил Новосибирский театр оперы и балета с юбилеем

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета представил премьеру оперы «Иван Сусанин» в день своего 80-летнего юбилея. Постановка объединила на сцене солистов ведущих оперных театров РФ: НОВАТа, Мариинского, Пермского и Московского театра «Новая Опера».

С юбилеем театр поздравил президент России Владимир Путин:

— У вашего театра — особая, поистине героическая судьба, ведь во время Великой Отечественной войны в его ещё не достроенном здании бережно хранились подлинные сокровища крупнейших музеев страны. А открытие театра в победном мае 1945-го стало одним из символов возрождения мирной жизни, — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства пожелал коллективу театра вдохновения и успехов в реализации намеченных планов и замыслов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также отметил, что НОВАТ стал символом долгожданной Победы:

— И все эти годы он приумножает свои традиции, является одним из ведущих российских театров, центром притяжения для талантливых режиссеров, дирижеров, исполнителей.

Премьер считает, что постановки НОВАТ всегда становятся заметным событием в культуре, они отмечены многими профессиональными наградами, и главное — большой любовью зрителей.

— НОВАТ — настоящая гордость Сибири, достояние отечественной культуры и символ театрального искусства Новосибирской области, любимый театр для сотен тысяч ее жителей. История театра наполнена яркими, незабываемыми спектаклями, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев добавил, что за эти годы НОВАТ стал крупнейшим культурным центром Сибири:

— Здесь выросли поколения талантливых артистов, чьи имена известны далеко за пределами страны. В этом театре — самом большом в России — звучат величайшие оперные арии, проходят лучшие балетные постановки, рождается настоящее искусство.

Сегодня НОВАТ — один из крупнейших культурных центров России, сочетающий академические традиции классического искусства и современные подходы к режиссуре и сценографии.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский театр оперы и балета является ровесником Великой Победы.