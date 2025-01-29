Роспотребнадзор рассказал о самых «вшивых» районах Новосибирска

В Роспотребнадзоре Новосибирской области назвали самые «вшивые» районы города. По количеству заболевших педикулезом лидируют Ленинский, Кировский и Калининский районы Новосибирска.
По данным Om1 Новосибирск, с начала 2025 года были выявлены единичные случаи педикулёза в школах и детских садах города. Заболеваемость остаётся на уровне средних многолетних показателей. Госпитализации, связанные с педикулёзом, не зарегистрированы.
Роспотребнадзор напоминает о важности личной гигиены для профилактики педикулеза:
При обнаружении вшей у ребенка:
Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в Новосибирской области наблюдалось снижение заболеваемости педикулёзом на 7,6% по сравнению с 2023 годом. В настоящее время сохраняется тенденция к дальнейшему уменьшению количества случаев.
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