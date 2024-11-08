Заправки Wildberries и Russ могут появиться в Новосибирске

Wildberries и Russ выходят на рынок АЗС и запускают свою сеть заправок. Как сообщили в компании (Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции. — Ред.), заправки находятся на территории логистических центров Wildberries.

— Это часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо, — рассказали в пресс-службе Wildberries и Russ.

Пока на АЗС заправляются партнеры маркетплейса, но в перспективе объединенная компания планирует расширение сети и намерена открыть свои заправки для всех автомобилистов.

Как пояснил Infopro54 представитель Wildberries и Russ, в компании не исключают масштабирования сети и на территории Новосибирской области.

— Мы не исключаем такой возможности и рассмотрим Новосибирскую область при дальнейшем масштабировании проекта. В настоящее время сеть АЗС развивается на базе логистических комплексов компании в тех регионах, где в них есть наиболее острая потребность, — подчеркнул собеседник Infopro54.

Напомним, в настоящее время под Новосибирском в Промышленно-логистическом парке идет строительство крупнейшего логистического комплекса Wildberries в Сибири — более 150 тысяч кв. м. в августе 2023 года. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Сейчас комплекс уже активно работает

Запуск объекта на полную мощность запланирован на четвертый квартал 2025 года.

— Склад станет первым собственным крупным логистическим объектом компании в СФО. Инвестиции на его возведение составят 9,2 млрд рублей, — говорила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук (Сменила фамилию на Ким. — Ред.).

По данным 2ГИС, в Новосибирской области сегодня работает 442 филиала АЗС. Из них 81 у «Газпромнефти», 48 у «Газойл», 27 у «Прайм», 21 у «Татнефти», 15 у «Энергии», 13 у Nafta24, 7 у Teboil, 6 у «Роснефти».

Напомним, минувшим летом стало известно о семейном конфликте между основателями Wildberries Владиславом и Татьяной Бакальчук.