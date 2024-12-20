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Владислав Бакальчук планирует построить в Новосибирске объекты light industrial

  • 20/12/2024, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Владислав Бакальчук планирует построить в Новосибирске объекты light industrial
Они будут рассчитаны на селлеров маркетплейсов

Владислав Бакальчук заявил о планах по строительству объектов light industrial (Light industrial — формат лёгких промышленных зданий, которые применяются для небольших производственных предприятий, логистических центров, мастерских, сборочных цехов, складских помещений и центров распределения. — Ред.) класса «А» возле крупных логистических центров Wildberries. Генеральным заказчиком строительства выступит его компания «ВБ Девелопмент». Об этом бизнесмен сообщил в своем открытом обращении в СМИ.

Как уточняется в сообщении, это будут складские и промышленные объекты для селлеров. Помещения площадью от 400 кв. м компания планирует продавать и сдавать в аренду. Генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов подчеркнул, что компания намерена выкупать земельные участки в непосредственной близости от крупнейших складов WB. Сейчас идет процесс подбора и оформления подходящих участков.

В первой очереди проекты планируется реализовать в Ленинградской (в непосредственной близости от Шушар) и Московской (Коледино и Электросталь) областях. Инвестиции в этот этап составят около 2 млрд рублей. Во второй очереди запланировано создание нескольких промышленно-логистических центров в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

Новосибирск пока рассматривается в качестве второго этапа на 2026-2027 годы. Пока переговоры о площадке не проводились, поскольку идет активное согласование первого этапа, — пояснили в пресс-службе Владислава Бакальчука в ответ на запрос редакции Infopro54.

Как рассказали в пресс-службе, переговоры о выделении площадки под строительство в Новосибирске намечены на 2025 год.

Стоит отметить, что в Новосибирске Wildberries находится на территории Промышленно-логистического парка. Запуск логистического комплекса компании на полную мощность ожидается в 2025 году.

— На сегодняшний день в ПЛП еще достаточно свободной территории для размещения таких проектов. Если будет запрос от инвестора, будет вестись работа по возможности его локализации в рамках установленных регламентов, — сообщили в пресс-службе АО «Корпорация развития Новосибирской области» в ответ на запрос Infopro54.

Напомним, Wildberries начал строительство  в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м в августе 2023 года. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. В 2024 году активно работала. Инвестиции в него  анонсировались в объеме 9,2 млрд рублей. Министр экономического развития региона Лев Решетников пояснял, что запуск крупного склада позволит создать в регионе 7,5 тысячи новых рабочих мест, местным предпринимателям — расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона — получать свои заказы еще быстрее.

Владислав Бакальчук — сооснователь Wildberries. В 2024 году между совладельцами компании Татьяной Ким и Владиславом Бакальчук возник семейный конфликт, связанный со слиянием маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

19 декабря Арбитражный суд Подмосковья отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении требований по иску, в котором он оспаривал передачу активов Wildberries в объединенную компанию РВБ.

Также 19 декабря Арбитражный суд Московской области отказал Татьяне Ким в удовлетворении иска с требованием взыскать с Владислава Бакальчука и генерального директора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова более 37 млрд рублей.

ООО «ВБ Девелопмент» занималось строительством складов для Wildberries, компания на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку. В сентябре ООО «ВБ Девелопмент» выставило новосибирскому подрядчику ООО «Строй-Цор» три иска на общую сумму 662 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что заправки Wildberries и Russ могут появиться в Новосибирске. Объединенная компания начала формировать собственную сеть АЗС в регионах России. 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Корпорация развития Новосибирской области».

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : маркетплейс Wildberries light industrial


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