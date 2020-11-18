Власти города пообещали гражданам помочь с реабилитацией после коронавируса

МБУ «Заря», МБУ «Обские зори» и МБУ «Лунный камень» департамента по социальной политике, которые ранее были переведены в обсерваторы, с 16 ноября принимают на реабилитацию новосибирцев, перенесших коронавирусную инфекцию, пневмонию – в учреждениях были разработаны собственные программы поддержки комплексной реабилитации, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В программах реабилитации задействованы врачи-неврологи, физиотерапевты, врачи по лечебной физкультуре, медицинские сестры по массажу и физиотерапии, инструкторы по лечебной и адаптивной физической культуре, учителя-логопеды, психологи, специалисты по социальной работе. Отмечается, что для самостоятельной реабилитации предусмотрены мастер-классы по массажу и лечебной гимнастике в домашних условиях.

Кроме того, в департаменте по социальной политике разработана отдельная программа для работников медицинской отрасли, которые перенесли COVID-19. Она позволит восстановить жизненную емкость легких, реабилитировать бронхо-легочную систему организма, восстановить сатурацию крови кислородом, восстановить мышечные силы, стабилизировать психо-эмоциональное состояние человека.

Программы мультидисциплинарной реабилитации также предполагают групповые и индивидуальные психотерапевтические консультации и разнообразные виды релаксации и досуга.

В мэрии рассказали, что по вопросам получения направления на прохождение программы реабилитации необходимо обращаться в Комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

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