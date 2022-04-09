Власти ищут чем заполнить сети формата DIY

АО «Корпорация «МСП» вышла на бизнес-сообщества с предложением о сотрудничестве с крупными строительными торговыми сетями формата DIY. Объединениям предпринимателей предложено предоставить списки потенциальных поставщиков, которые могут сотрудничать с этим сегментом ритейла.

Судя по списку, размещенному реготделением «ОПОРА РОССИИ» (имеется в распоряжении редакции), сейчас в нем находится около 300 позиций.

В разделе строительные материалы сетям требуются сухие, штукатурные, шпаклевочные смеси, грунтовки, гидро-, шумо- и пароизоляция, подвесные потолки, строительная химия , минеральная вата и стекловата, облицовочный камень, декоративные перегородки и т.д. Большой запрос по столярным изделиям: двери, окна, вентилируемые фасады, гаражные ворота, разные виды плит. В списке потребностей также большой ассортимент электротоваров, инструментов, напольных покрытий, плитки, сантехники, элементов для систем водоснабжения, красок, скобяных изделий, декора, систем освещения. Формат DIY также ищет подрядчиков для поставки товаров для сада, кухни и т.д.

Предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве, просят заполнить анкету — до 11 апреля.

Отметим, что участники строительного рынка называют ситуацию со стройматериалами и комплектующими для домов довольно сложной. По их словам, некоторые позиции, например, импортные краски, с российского рынка ушли вообще. В деревянных домах на покраску раньше нужно было 200 тысяч рублей, а сейчас выставляют смету в 500 тысяч. Финская гибкая черепица исчезла из продажи. Застройщики констатировали, что сейчас все бегают и ищут, чем заменить европейские бренды, изучают различные альтернативы. Участники рынка также прогнозировали, что в данной ситуации дополнительный спрос получат отечественные компании, которые ранее находились на вторых ролях. Люди все равно будут искать и покупать аналоги.