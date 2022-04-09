Власти ищут чем заполнить сети формата DIY

АО «Корпорация «МСП» вышла на бизнес-сообщества с предложением о сотрудничестве с крупными строительными торговыми сетями формата DIY. Объединениям предпринимателей предложено предоставить списки потенциальных поставщиков, которые могут сотрудничать с этим сегментом ритейла.
Судя по списку, размещенному реготделением «ОПОРА РОССИИ» (имеется в распоряжении редакции), сейчас в нем находится около 300 позиций.
В разделе строительные материалы сетям требуются сухие, штукатурные, шпаклевочные смеси, грунтовки, гидро-, шумо- и пароизоляция, подвесные потолки, строительная химия , минеральная вата и стекловата, облицовочный камень, декоративные перегородки и т.д. Большой запрос по столярным изделиям: двери, окна, вентилируемые фасады, гаражные ворота, разные виды плит. В списке потребностей также большой ассортимент электротоваров, инструментов, напольных покрытий, плитки, сантехники, элементов для систем водоснабжения, красок, скобяных изделий, декора, систем освещения. Формат DIY также ищет подрядчиков для поставки товаров для сада, кухни и т.д.
Предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве, просят заполнить анкету — до 11 апреля.
Фото pixabay – MamaShaw
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать