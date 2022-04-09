На улицах Новосибирска появились самокаты второго оператора

Сервис кикшеринга Юрент начал новый сезон в Новосибирске. В этом сезоне в городе и области появится более 2000 электросамокатов Okai 100 — это более удобная и устойчивая модель, чем в прошлом сезоне. Помимо Новосибирска в этом году Юрент появится в Кольцово и Академгородке, сообщила пресс-служба компании.

— Юрент работает в Новосибирске второй сезон, и за это время самокаты стали для новосибирцев не только средством развлечения, но и транспортом. В этом сезоне сервис расширит зону покрытия и увеличит парк самокатов почти вдвое, — поясняют представители оператора.

Юрент продолжит работать над безопасностью поездок. Скорость самокатов сервиса технически ограничена до 25 км/ч для безопасного движения. В местах с повышенным пешеходным трафиком действуют так называемые «медленные зоны», где скорость самокатов снижается на аппаратном уровне до 15 км/ч.

Стоимость аренды самокатов Юрент начинается от 4 рублей за минуту (+ 50 рублей за активацию самоката). Арендовать самокаты Юрент можно в приложении Urent для iOS или Android. Кроме того, пользователю доступна подписка на месяц (149 рублей на старте сезона), которая обнуляет стоимость разблокировки самоката и позволяет платить только за минуты поездки, а также тариф «Пока не сядет», который позволяет арендовать самокат не поминутно, а на несколько часов (от 6-8 до 12 часов) за фиксированную стоимость, которая зависит от уровня заряда самоката.

На сегодняшний день самокаты Юрент доступны в 60+ городах России, парк насчитывает 60 тысяч единиц техники. В 2021 году сервисом воспользовались более 3 млн человек, совершив более 15 млн поездок. В 2021 году сервис привлек инвестиции от МТС и VEB Ventures.

Напомним, в Новосибирске на рынке кикшеринга также работает компания Whoosh. В нынешнем сезоне флот компании в Новосибирске увеличится до 3000 самокатов (в конце сезона 2021 года было около 2000). Благодаря этому Whoosh намерен обеспечить большую плотность в спальных районах города, расширить зону в Калининском районе, а также снова выйти на левый берег. В 2022 году компания сохранит динамическую тарификацию проката, которая будет зависеть от времени суток, района и количества свободных самокатов в конкретный момент времени.

В декабре прошлого года пресс-служба Фонда развития цифровой экономики сообщила, что партнеров в регионах ищет сервис аренды самокатов SunRent. Планирует ли компания в итоге выходить в Новосибирск пока не известно.