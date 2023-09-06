Проектирование Южного транзита в Новосибирске начнется с развязки на Тёщином языке

В Новосибирске приступят к проектированию «Южного транзита». Такое поручения дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе выездного совещания. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Травников отметил, что надеется на средства федерального бюджета, но так как тянуть больше нельзя, принято решению начинать строить «Южный транзит» этапами. Например начать можно с развязки на «Тёщином языке». Она будет построена за счёт средств областного бюджета.

— Эта развязка самая сложная в большом проекте, но мы понимаем, что она даст максимальный эффект горожанам при её строительстве, — рассказал Травников

«Тёщин язык» находится на выезде из Новосибирска. На этом участке уже много лет формируются огромные пробки.

Напомним, что министерство транспорта Новосибирской области в конце 2022 года приостановило проведение конкурсных процедур на выполнение проекта по строительству «Южного транзита» от автомобильной дороги «Иртыш» до дороги «Чуйский тракт». Тогда начальная цена контракта, судя по сайту госзакупок, составляла более 880 миллионов рублей.

Первый этап «Южного транзита» уже выполнен — это Бугринский мост через реку Обь. Второй этап должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В черте Новосибирска автодорога будет соответствовать магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км.

Ранее редакция сообщала о том, что на «Технопром-2023» в Новосибирске обсудили развитие логистики, транспорта и дорог.